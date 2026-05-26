中共對台「先鎮壓再治理」劇本曝光 澳洲智庫推估「上百萬人恐遭再教育」

澳洲洛伊研究所（Lowy Institute）發布最新報告《併吞之後：中國對台灣的統治計畫》研判，一旦統一台灣、進入統治階段，中共將對台採取「先鎮壓再治理」的手段，「不愛國」者都被視為「台獨份子」，推估上百萬人恐遭再教育。（彭博檔案照）

澳洲洛伊研究所（Lowy Institute）發布最新報告《併吞之後：中國對台灣的統治計畫》指出，北京當局已逐漸認清，奪取台灣遠比事後治理台灣容易，一旦統一台灣、進入統治階段，將伴隨嚴重的正當性危機；報告研判，中共將對台採取「先鎮壓再治理」的手段，「不愛國」者都被視為「台獨份子」，推估上百萬人恐遭再教育。

這份報告由深攻中國研究數十年的兩位學者共同執筆，包括美國戰略暨國際研究中心（CSIS）非常駐資深研究員麥葛瑞格（Richard McGregor）與蘭德公司（RAND）中國研究中心主任白蘭契（Jude Blanchette）共同執筆，大量爬梳2019至2025年間中國學界與官方對「統一後台灣治理」的論述，還原北京統一後的治台藍圖 。

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報告分析，在中共的治理框架下，數百萬台灣人將被逐出公共領域，各級政府的公務體系，到律師、記者、公民團體乃至企業界人士，都得對中共表態效忠，否則恐丟掉工作甚至入獄，其中數十萬人並可能被剝奪投票權；至於現任政治領袖，除非放棄支持自治、宣誓效忠中共，否則恐面臨牢獄之災。2017年起中國有百萬名維吾爾等族群被關進監獄與「再教育營」，相較之下，台灣的政治清洗規模恐怕更大。

報告分析，過去10年北京對台論述出現徹底轉變 ，鄧小平在1970年代允諾台灣可保留既有的政治、經濟、社會制度乃至軍隊；錢其琛2001年明確表示，台灣在統一後可繼續使用台幣、保留軍隊、作為單獨關稅區並維持政府架構。然而，近年中國官方已轉向強調「祖國完全統一」，並直指國家統一不像到市場買菜，沒有討價還價的餘地 。

報告指出，中國戰略思維已將台灣重新歸類為「高風險治理區」，特殊性有三，競爭性選舉與活躍公民社會所代表的政治多元，被視為不穩定來源；人民主權、個人權利、限制國家權力等價值，被認為與中共統治根本對立；以及台美安全連結與深度融入全球資訊網絡所形成的「外國滲透」風險。

報告提到，由於台灣擁有自己的中華民國憲政體制，且已形成支持民主自由、堅定反獨裁的政治認同，正因台灣的民主認同已深植人心，將構成對政權的威脅，因此中國學界認為，對台灣的預防性控制必須比香港更早、更嚴，即使承受國際反彈與短期動盪也在所不惜。

至於統一後的具體統治手法，報告顯示，中國學界普遍主張「先安全、後常態」的做法，先鞏固政治秩序、再重構制度，最後才追求長期整合。這套構想常以「愛國」包裝對中共的政治忠誠，「台獨」、「分裂份子」的定義模糊，只要未能明確表態效忠，都可能被歸類為應予清除的「台獨」之列。

報告並指出，中央國安機構將常駐台灣，台灣先進的數位基礎設施會被迅速納入大陸監管框架，社群平台與通訊軟體將面臨內容審查、演算法過濾與實名制。這種常設的維穩體制預設反對者無所不在，但其存在本身又將不斷導致更多抵抗。

報告分析，在中國學界眼中，「認同」是台灣問題的核心變數，也是統一後最難改變的部分，因此教育改革會是統一後的早期優先項目，包含三種手法：首先是重寫歷史敘事，淡化台灣強調的日本殖民經驗與民主轉型，改而錨定於中華民族共同遺產與中共主權正當性；再以國家統一、集體利益與國家權威，取代人民主權、權力分立等台灣民主核心概念；最後要對教育人員劃下紅線，徹底清除教育系統內的台獨分子。

在經濟層面，報告認為，北京已不再把經濟整合單純視為物質利益，而是當成塑造行為、限制抵抗的政治基礎。外界高度關注的台積電與半導體產業，中國學者深知毋須國有化，即可透過晶片出口管制或關鍵礦產供應等手法掌控，使台灣科技業成為對美及其盟友「戰略脫鉤」的籌碼；甚至有學者提出，軍事統一可能消滅「一國兩制」，包括台積電等產業可能被收回直接管轄。

在制度設計上，北京定調台灣未來的自治權只能由「中央授予」，堅決拒絕聯邦制，以免西藏、新疆等地起而效尤 。聯邦意味依憲法正式下放權力，而北京向來厭惡以法律削弱黨領導的「黨政主義」，這與中共黨國體制根本扞格。

報告更以新疆作為對照發出警告：中國自2017年起將百萬名維吾爾族人關進「再教育營」，而未來台灣面臨的政治清洗規模，恐怕將有過之而無不及 。

不過，報告認為，中國學界對統一後治理規劃有諸多診斷，卻提不出解方，這套仰賴常設安全部署、廣泛監控與持續政治審查的治理模式，將大幅消耗中共的行政、財政與政治資源，最終導致「治理疲勞」與長期停滯、難以整合。對北京而言，最難的不是奪取台灣，而是能否治理台灣。

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