北市多拿400多億卻優先還債 簡舒培：關鍵發展時刻應先投資

台北市議員簡舒培認為，城市發展關鍵時刻，投資應優先於還債。（記者田裕華攝）

輝達27日將在北士科舉辦台灣員工大會，台北市議員簡舒培今（26日）指出，北市今年從中央多拿400億元統籌分配稅款，在台北市轉型的黃金關鍵期，看不到有讓台北市成為「AI新城」的投資，甚至其中的114.24億元被用來還債，她認為，在發展的關鍵期，投資比還債更重要，要求市府將AI新城的規畫寫成白紙黑字，編列相對應的預算，不是拿去還債；台北市長蔣萬安表示「雙管齊下」，相關的規劃都有預算，而依據法律規定，該還債就必須遵守法律。

台北市議會今天進行市政總質詢，簡舒培指出，輝達將投資北市逾400億元、創造5.5萬至6萬個工作機會，未來10年是台北市轉型的黃金關鍵期，台北市長蔣萬安除了參加活動外，電力、網路、算力、交通、住宅、生活機能、會展跟國際商務準備好了嗎？蔣萬安答詢說，電力、網路、算力、交通、住宅等5大面向都已經做好準備。

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簡舒培說，做事要有錢，但從市府的預算規劃，看不到有投資AI產業；以今年統籌分配稅款從中央多拿了463.05億元，歲入淨追加456.9億元，歲入歲出餘絀的114.24億元，多數將用來還債，質疑市府增加這麼多收入，卻沒有能力花錢，「不是還債不好，是在關鍵的發展時刻，投資未來台北更重要」。

簡舒培表示，當全世界都在搶AI人才、AI產業、搶下一個世代經濟主導權的時候，北市竟把投資未來的錢拿去還債，台北要成為AI重鎮的投資在哪裡？還債可以讓政治成績很好，今年底選舉的時候可以說「還債很多」，但投資未來需要的錢卻在預算中完全沒有看到，沒有任何的城市建設！

蔣萬安回應要「雙管齊下」，一方面根據法律規定還債5到6%、二方面投資在AI場域上，把台北打造成可吸引國際頂尖企業來，包括交通建設、捷運路網布建，包括捷運局針對未來北士科的發展可能移入的6到10萬人口，已規劃北投、社子、士林、大同區第一期捷運路網，今年7月送交通部審核過後就會全面進行。

簡舒培不認同蔣萬安的說法，認為實際上沒有看到做法。她說，缺乏城市願景會讓台北市的下一個10年失去先機，這個關鍵時刻應該開始投資；北士科現在的規劃過去有兩本投資計畫書，一本是前台北市長郝龍斌發包的，一本是柯文哲招標的，「你呢？」要求蔣應針對台北要成為「AI新城」提出統一的規劃，不是現在問一樣解釋一樣，完全看不到藍圖。要求寫成白紙黑字應編列相對應的預算，不要拿去還債，還債市政建設就空了。

蔣萬安強調，不會看不到藍圖，要打造北市成為AI首都，不會單一就一個園區來看，電力、網路、算力、交通、住宅等5大面都完整規劃好，產業聚落包括，以輝達為引擎結合供應鏈招商引資、電力中央也該布建好、居住問題現有1408戶社會住宅，下一階段有3000戶，未來北投機廠有8000戶，社子島有2000多戶，都有相關期程，會加速辦理。預算都編列在各局處，另也要依法定的規定還債。

台北市長蔣萬安今天到市議會備詢。（記者田裕華攝）

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