北士科用電受矚！她示警：黃仁勳恐被蔣萬安人馬拖進「缺電政治戰」

輝達執行長黃仁勳。（資料照）

輝達海外總部落腳北市，北士科用電議題受到關注。輝達執行長黃仁勳受訪直言「台灣需要更多能源」，民進黨台北市長參選人沈伯洋26日表示，黃仁勳提到的是Energy（能源）」，北士科問題核心在於輸配電與城市治理，而非缺電；台北市長蔣萬安則說沒有正確的能源政策，怎麼會有充足穩定的電力供應？資深媒體人周玉蔻認為，黃仁勳恐被蔣萬安陣營拖進一場惡意的政治操作。

周玉蔻26日在臉書發文，「現在整件事的操作路線，其實已經非常清楚了。一開始沈伯洋講的根本不是『台灣缺電』。他談的是，如果台北未來真的要發展AI城市、大巨蛋經濟、資料中心與高科技聚落，那整個都市基礎建設到底準備好了沒有？其中包括變電所、電網韌性、區域供電能力。這本來就是都市治理與城市規劃問題。尤其AI時代來臨後，高密度算力、資料中心與大型場館，本來就會對局部供電與變電系統造成更大壓力。」

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「但蔣萬安人馬非常清楚：『變電所』這種專業題目，一般民眾不容易懂，但『缺電』兩個字，最容易製造恐慌。於是整套操作立刻開始，先由周邊作戰人馬進場。王鴻薇、名嘴、特定媒體、網路系統，開始全面洗『民進黨承認缺電』、『AI會沒電』、『台灣能源政策崩潰』。問題是，沈伯洋從頭到尾講的，根本不是『全台總發電量不夠』。」

她接著說：「經濟部其實也講過很多次，目前整體供電是夠的。變電所談的是局部區域供電、電網承載與都市電力調度問題。這兩件事，本來就不同。蔣萬安人馬故意把兩者混在一起，因為他們真正想打的，從來不是能源專業，而是政治恐懼。整件事最關鍵的地方，是黃仁勳後來被拖進來之後。當『變電所＝缺電』這套政治框架已經完成後，部分媒體立刻跑去問黃仁勳能源問題。黃仁勳也順著全球AI產業趨勢，講了一句『沒有能源，就沒有經濟成長』。」

而最讓人傻眼的是，輝達台灣公關人員居然毫無警覺。黃仁勳現在在台灣，每一句話都可能被放大成政治武器，尤其當藍營已經提前設定好『缺電』戰場時，任何一句談能源的話，都會立刻被剪接、被下標、被帶進政治攻防。」

最後周玉蔻表示，「黃仁勳在中國時，對政治語言極度敏感，每一句話都小心翼翼；結果到了台灣，卻被直接拖進蔣萬安人馬設好的題目裡，甚至開始變成藍營操作『缺電亡國論』的背書工具。這不只是在消耗黃仁勳。某種程度上，也正在傷害輝達原本超然的科技形象。科技領袖一旦開始被特定政治陣營利用，甚至被捲入地方選戰與輿論操作，神話就會開始出現裂痕。真正把黃仁勳拖進這場『缺電政治戰』的人，不是沈伯洋，而是蔣萬安人馬。」

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