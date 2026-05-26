沈伯洋聲量稱霸2026選戰 綠營揭馬英九家變「超負面數據」

民進黨台北市長參選人沈伯洋。（資料照）

距離2026九合一大選倒數半年，民進黨新媒體中心主任阮俊達今（26日）分析網路聲量，指出民進黨台北市長參選人沈伯洋與台北市長蔣萬安，分居2026縣市長參選人總聲量的第1與第2名，但沈的正面聲量較高、負面聲量較低；此外，「0-18歲月領5000元成長津貼」政策獲得53.3%正面評價，而毒駕議題與前總統馬英九相關討論，則分別呈現87.1%與77.1%的負面聲量。

阮俊達今透過臉書撰文表示，他使用QSearch系統跑了近1週（5月19日至25日）跨平台的網路聲量數據，在幾個熱門議題上，得到一些有趣的結果。自總統賴清德上週三拋出成長津貼政策構想後，當天Google關鍵字搜尋立刻衝上第1名，總聲量也飆高，網友的整體反應相當正面。53.3％正面表態文章比例，對比27.7%負面表態文章比例，在公共政策上算是難得。

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不過，阮俊達也觀察到，毒駕肇事接二連三，週日、週一連2天聲量高居不下，而且相當負面，有高達87.1%發文被偵測到有負面詞彙。加強查緝、修法提高刑責，應該會是接下來一段時間的社會焦點。

阮俊達表示，上週五、這週一，前總統馬英九都成為「全國政治人物單日聲量第一名」，有種夢迴2013年「馬王政爭」之感，只是這次扯進了家務事與個人健康狀況，讓人不勝唏噓。值得注意的是與「馬英九」關鍵字相關的網路發文，負面文章比例高達77.1%，正面文章比例僅8.1%，這齣八點檔裡沒有人得利。

至於台北市長選戰，阮俊達指出，沈伯洋聲量保持平穩，每日穩定領先蔣萬安，2人分別是2026全國縣市長參選人總聲量的第1名與第2名。沈伯洋的正面聲量比例較高、負面聲量比例較低，這個趨勢也持續保持中，「看來沒有被藍營民代與側翼的負面攻擊牽制住。可以期待台北市長選舉多聚焦在參選人特質與市政願景的比較。」

民進黨新媒體中心主任阮俊達分析，民進黨台北市長參選人沈伯洋與台北市長蔣萬安，分居2026縣市長參選人總聲量的第1與第2名。（圖擷自阮俊達臉書）

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