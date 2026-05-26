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    首頁 > 政治

    宜蘭縣長選戰升溫！綠營批在立院惡意卡預算 吳宗憲競辦反擊

    2026/05/26 17:07 記者江志雄／宜蘭報導
    針對綠營批評「在立法院惡意卡預算」，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（如圖）競辦反指對手抹黑。（記者江志雄攝）

    針對綠營批評「在立法院惡意卡預算」，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（如圖）競辦反指對手抹黑。（記者江志雄攝）

    國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲，被綠營批評「在立法院惡意卡預算，損害地方權益」。吳宗憲競選辦公室發言人鄭皓文今天（26日）下午回應，預算早已審查，軍購正等美國同意，哪一個不是現在進行式？反指民進黨對手陣營抹黑。

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天上午到三星鄉造勢，盼承襲老縣長陳定南的「頂真精神」。到場助講的宜蘭縣議會民進黨團總召陳文昌，砲轟吳宗憲在立法院惡意卡預算，損害地方權益；民進黨三星鄉長參選人黃錫墉也抨擊吳宗憲拋出「無人機恐罹癌」言論，污名化台灣的無人機產業。

    鄭皓文說，吳宗憲針對無人機產業製程中如何管理毒物化學物質，被特定媒體洗成罹癌論述，甚至「反對無人機產業」，實際上，吳宗憲和多位立委共同提案，請行政院提出全國無人機產業供應鏈布局，對手若持續大噴政治口水、玩烏賊戰，才是踐踏陳定南精神。

    鄭皓文表示，吳宗憲所提的政策願景，像是「宜蘭線+1」策略，透過各縣市合作，讓宜蘭成為大城市，另引進低汙染的矽光子元件封裝跟測試廠到宜蘭科學園區，也是做好充分的政策評估與規劃，不料遭林國漳陣營抹黑為「吳宗憲污名化無人機產業」，吳宗憲對這類造謠相當無奈。

    鄭皓文說，財劃法二修後，請林國漳、民進黨朋友們呼籲中央政府，依法給足宜蘭縣政府每年新增的128億元，一起為宜蘭鄉親做更多的事。

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