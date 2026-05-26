南投縣議會定期會 縣長許淑華逢父喪仍出席

南投縣長許淑華雖遭逢父喪，26日仍忍慟出席議會定期會。（記者張協昇攝）

南投縣議會第20屆第7次定期會，今（26日）進行二、三讀會，審議通過49項議案及8件臨時動議，縣長許淑華雖逢父喪仍忍慟出席，她表示，將彙整議員提案內容，請各局處仔細研究，希望能更快速回應民意，持續帶領縣府團隊做好每一項工作。

南投縣議會今審議通過包含教育、環保、交通、體育、基層建設等議案，縣長許淑華父親許天送日前過世，許淑華雖請假守喪，但今天仍忍慟出席議程，臉色略顯憔悴，展現戮力從公精神。

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許淑華表示，感謝議會全體議員反映民意，並給予縣府團隊最大的支持與寬容，縣府會更積極推動或檢討改善議員所關心的案件，務求夠符合縣民期待，包括即將在年底佈建完成的幸福巴士、四大交通轉運站的工程等等，從她上任至今3年多，縣府都按部就班穩健推動與執行各項，如今也漸漸看到成效。

此外，南投市樂活運動館可望在下個月動工，而更重大的建設包括美術館以及竹山天梯纜車太極美地低碳旅遊景區計畫，縣府也都會持續加速來推動，讓所有縣民朋友，都能夠以生活在南投而感到幸福與光榮。

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