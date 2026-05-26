為「白色海豚屋」請命！生態教育中心稱呼沒吸引力 彰縣議員賴清美盼改名

白色海豚屋的本名是彰化縣生態教育中心，但民眾都稱白色海豚屋。（資料照）

彰化縣網紅打卡景點「白色海豚屋」稱呼爆爭議，彰化縣議員賴清美今（26日）縣政質詢時表示，「白色海豚屋」的本名是「彰化縣生態教育中心」，但說起落落長的本名，根本沒人知道，不如直接改成「白色海豚屋」，對於發展觀光才有幫助。

縣府城觀處表示，目前採取「白色海豚屋」與「生態教育中心」雙品牌來經營，因為原本創設與打造的初衷，就是推廣生態與教育，由於建物的造型美麗又浪漫，受到民眾喜愛與打卡，讓兩個名稱相輔相成，上搜尋引擎也可以找到「白色海豚屋」。

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賴清美指出，既然「白色海豚屋」名稱如此響亮，正式的名稱又不好記，知道的人也少，乾脆就直接改名就好，因為光是活動舉辦地點寫「生態教育中心」，還不如寫「白色海豚屋」，更具有吸引力，建物蓋這麼漂亮，名稱卻如此刻板又官僚，這樣怎麼行銷彰化。

賴清美強調，觀光品牌行銷很不簡單，光是能夠讓民眾記住名字，又願意來拍照打卡，就很不簡單，就算名稱無法正名，景點指示牌也應該加入「白色海豚屋」，這才是雙品牌行銷。

「白色海豚屋」位於彰化海濱，美麗的造型讓人一眼就愛上。（資料照）

網紅最愛的打卡熱點「白色海豚屋」，原來只是別稱。（資料照）

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