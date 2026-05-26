為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    為「白色海豚屋」請命！生態教育中心稱呼沒吸引力 彰縣議員賴清美盼改名

    2026/05/26 16:47 記者劉曉欣／彰化報導
    白色海豚屋的本名是彰化縣生態教育中心，但民眾都稱白色海豚屋。（資料照）

    白色海豚屋的本名是彰化縣生態教育中心，但民眾都稱白色海豚屋。（資料照）

    彰化縣網紅打卡景點「白色海豚屋」稱呼爆爭議，彰化縣議員賴清美今（26日）縣政質詢時表示，「白色海豚屋」的本名是「彰化縣生態教育中心」，但說起落落長的本名，根本沒人知道，不如直接改成「白色海豚屋」，對於發展觀光才有幫助。

    縣府城觀處表示，目前採取「白色海豚屋」與「生態教育中心」雙品牌來經營，因為原本創設與打造的初衷，就是推廣生態與教育，由於建物的造型美麗又浪漫，受到民眾喜愛與打卡，讓兩個名稱相輔相成，上搜尋引擎也可以找到「白色海豚屋」。

    賴清美指出，既然「白色海豚屋」名稱如此響亮，正式的名稱又不好記，知道的人也少，乾脆就直接改名就好，因為光是活動舉辦地點寫「生態教育中心」，還不如寫「白色海豚屋」，更具有吸引力，建物蓋這麼漂亮，名稱卻如此刻板又官僚，這樣怎麼行銷彰化。

    賴清美強調，觀光品牌行銷很不簡單，光是能夠讓民眾記住名字，又願意來拍照打卡，就很不簡單，就算名稱無法正名，景點指示牌也應該加入「白色海豚屋」，這才是雙品牌行銷。

    「白色海豚屋」位於彰化海濱，美麗的造型讓人一眼就愛上。（資料照）

    「白色海豚屋」位於彰化海濱，美麗的造型讓人一眼就愛上。（資料照）

    網紅最愛的打卡熱點「白色海豚屋」，原來只是別稱。（資料照）

    網紅最愛的打卡熱點「白色海豚屋」，原來只是別稱。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播