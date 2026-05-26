新北明年起提升里鄰長基層經費 李四川：國民黨團政策包含他聽到的建議

新北市長侯友宜明年起提升里鄰長基層經費，國民黨新北市長參選人李四川（中）說，國民黨團提出來的政策，包括他這3個月走遍29區聽到的建議。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜宣布明年起將調升及新增計6項基層經費，照顧里鄰長，國民黨新北市長參選人李四川今到永和參加新北市工商婦女聯誼會活動提到，國民黨黨團提出來的政策，包括他這3個月走遍29區聽到的建議，謝謝侯友宜將新北里鄰長的待遇提升跟台北市一樣，他也爭取婦女會支持，讓他年底回新北打拼，讓國際看見新北。

新北市工商婦女聯誼會今為李四川成立後援大會，李四川進場就受到全場超過500位婦女、媽媽們熱烈歡迎，李四川邊走上台，邊與台下姐妹們擊掌、握手，場面熱烈，眾人在台上揮著婦女聯誼會的旗幟，高喊「李四川凍蒜」。

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李四川表示，他一走進來，就看見「女力」的力量有多大，各位不但負起當老闆的力量，回家還支撐家裡的一切，大家說男性是一家之長，他則感覺家裡的董事長其實是媽媽。

他指出，全球幸福城市指數，新北市名列44、台北市46名，他要接下侯友宜這一棒，確實誠惶誠恐，壓力很大，但他說，如果所有姐妹給他支持、做後盾，他應可達到更進步、更好的成績，他盼全力為新北打拼、建設，讓國際看到新北。

李四川表示，侯友宜宣布明年起提升里鄰長6項基層經費，國民黨黨團提出來的政策，包括他這3個月走遍29區所聽到的建議跟聲音，他也謝謝侯友宜大概答應對里鄰長該有的福利，都跟台北市一樣的待遇，因此也拜託姐妹繼續給他支持，還有國民黨提名的在地議員、里長都能高票當選。

新北市工商婦女聯誼會今為國民黨新北市長參選人李四川（白襯衫）成立後援大會，眾人在台上揮著旗幟，高喊「李四川凍蒜」。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川進場時，和民眾逐一握手互動。（記者黃政嘉攝）

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