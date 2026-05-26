地方選舉不缺席！親民黨首波議員提名公布 赫見前白營戰將

親民黨主席宋楚瑜。（資料照）

親民黨今（26）日公布首波九合一選舉提名名單，除了現任全台唯一的親民黨議員、基隆市副議長楊秀玉要爭取連任，此次還提名其他4名議員參選人。親民黨表示，將秉持創黨主席、宋楚瑜省長過往服務的理念，「人民的小事情，就是我的大事情」，真正做到「親民愛民、服務最勤，天大地大，人民最大」。

親民黨指出，5名議員參選人包括楊秀玉（基隆市第七選區/七堵）、前宜蘭縣議員陳傑麟（宜蘭縣山地原住民），以及新人劉成謙（新北市第四選區/三重、蘆洲）、陳泓維（桃園市第二選區）/龜山）、徐慈檉（桃園市第六選區/大溪、復興）。

請繼續往下閱讀...

2022年落選頭 徐慈檉改披橘袍

徐慈檉2022年曾以民眾黨籍參選，雖為落選頭，但第一次參選票數已超越歷屆新人。徐慈檉表示，非常感恩桃園大溪、復興的市民朋友給予他的肯定，這四年來並沒有消磨他服務地方的熱情與初衷，仍是勤跑地方、關懷鄉親大小事。上屆參選以青創成家、古城新生、交通除弊及宗教教育為選舉主軸，本次參選將會推出全新更貼近市民朋友所需的民生政見，將以三明治世代為主軸，「挺年輕，守護下一代」。

3連霸的楊秀玉自詡為「基隆市民保姆」，代表基隆市民監督基隆市政，同時也與市府團隊及其他同事緊密合作，她強調，她不是追求個人名利，而是思考可以為這塊土地留下什麼。長年把重心放在社區服務與民生議題上，憑著用心與堅持，與基隆市民共同面對許多轉型與挑戰。

陳傑麟曾任職2屆宜蘭縣大同鄉鄉長，又連任2屆議員。陳傑麟說，他在大同鄉服務了30年，從來沒有離開過。他生根在部落，對大同鄉充滿感情，要把所有的心力奉獻在大同鄉，此次捲土重來，希望再次獲得服務鄉親的機會。

劉成謙表示，他重視交通建設，如近期淡江大橋的爭議，就是他未來監督新北市政最重要的議題。而三重、蘆洲，正處新北市大溪北地區轉運至台北市的樞紐，有眾多的聯外橋梁，但這些機車道建設對市井小民的生活實為苛刻，他都看在眼裡，想要奉獻心力。

陳泓維也長期關注交通壓力與青年困境，他表示，龜山近年發展快速，但許多居民仍長期面臨塞車與通勤壓力，影響生活品質與交通時間。機場捷運帶動新重劃區發展的同時，舊城區需求也不應被忽略。他也關注青年世代面對創業、育兒與數位轉型的壓力，認為地方需要更多學習AI與數位技能的資源與支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法