捧錢照揭2黑幕！ 綠委：鄭麗文接收中國募款管道、黑箱金流漏洞

前總統馬英九昨委任前國安會秘書長金溥聰等人召開記者會，公布前馬英九基金會執行長蕭旭岑與台商韓螢煥捧著大筆現金的照片。（記者王藝菘攝）

前國安會秘書長金溥聰昨公布，馬英九基金會前執行長蕭旭岑曾收取廈門台協會長韓螢煥一筆大量現金捐款，且款項沒有入帳，引爆金流醜聞。民進黨立委王定宇今直言，在政策層面上，國民黨主席鄭麗文任用蕭旭岑成為副主席，也接收了在中國募款的管道，而台灣政治人物、組織在中、港、澳募款的「黑箱金流」更是國安的大漏洞。

王定宇指出，馬英九基金會爆發的內部爭議，從財務的不透明涉及貪腐、背信、人事等問題。從金溥聰所揭露的證據顯示，蕭旭岑等人確實有到中國募款的行為，連現金都捧在手上，但是那些金流卻沒有展現在基金會必須依法要列帳申報的內容，也就是那一筆錢成了一個黑箱。

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「到底錢去了哪裡？」王定宇質疑，拿了錢沒有申報，也沒有列帳，錢的支出又用現金，所以到底收了多少錢？跟誰拿的錢？為什麼在中國收這樣的捐款？在中國募款，不管是向台商，或者中國官方認定的台商組織，有無跟中國黨政軍相關的金流，完全沒有人知道。

王定宇表示，透過金溥聰揭露的相片以及指控的事項，才發現國民黨的基金會、政治人物、組織，原來長期在中國有募款的行為，且金流是不透明的，不單是一個國民黨前總統基金會的財務問題，而是在台灣擁有政治實力的個人或者組織，在中國有不透明的金流，有無涉及到法律，要查清楚。

在政治的層面上，王定宇分析，國民黨主席鄭麗文任用蕭旭岑成為副主席，一方面是要透過蕭旭岑來接收馬英九的政治影響力，但是從本次的募款風波看起來，鄭麗文接收的可能不僅是政治的象徵、影響力，連「鈔能力」也就是在中國募款的管道、線頭，可能都可以一併接受。

王定宇強調，馬英九基金會衍生出來的糾紛愈演愈烈，對於國民黨的內部事務呢，民進黨沒有立場表達任何意見；但是對於涉及到公益、國家安全、刑法相關罪責的行為有必要要進行釐清，在中國募款的政治人物、基金或組織涉及的法律問題台灣必須設法補強，也應該要跟國際來合作。

此外，談及對台中共介選、認知作戰，王定宇提及，過去有判例顯示，在台灣介入選舉、罷免或公投的組織，是到中國拿錢、接受指令辦事，都已經有判刑、違反「反滲透法」的案例了。中國的金流既不遵守國際法規，也不透明，且中共對台灣又有政治併吞的圖謀，我國在國安法律定得再詳盡，當碰到中國、港澳就呈現一片黑暗的「黑箱金流」，確實是一個國安的大漏洞。

「哪一個政治人物、哪一個基金會、哪一個政黨在中國收受了誰的捐款？金額多少？來源是什麼？有沒有附帶什麼樣的指令？永遠不得而知。」王定宇再指，或者在YouTube上面一些平台，原來做的可能是旅遊啦、美食等，突然一夕之間變成中國的論調，成為大外宣的工具，裡面涉及到多少利益？有無接受指令？

王定宇認為，這是目前台灣甚至於歐、美、日共同面對的認知作戰中一塊「金流黑箱」，那這部分台灣怎麼透過國際合作、立法強化，讓台灣國安單位擁有法律工具可以進行去補強？這攸關國家的安全。

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