黃國昌說不能接受民眾黨被抹紅 黃光芹嗆「反胃」：還需要我抹嗎？

民眾黨主席黃國昌和「館長」陳之漢。（資料照）

資深媒體人黃光芹昨（25日）起在臉書開連載，分享自己開撕民眾黨主席黃國昌的前因後果。今天（26日）更新第2集，提到近年開始積極舔共的網紅「館長」陳之漢，痛批黃國昌跟館長越走越近，放任民眾黨「館長化」。對此，黃國昌今受訪時說，他不能接受民眾黨被抹紅，黃光芹也馬上做出回應，要黃國昌別再轉移焦點，問A答B！

黃光芹今天更新「我來說為什麼」系列第2集，劈頭就提到去年726首波大罷免結束後，她針對館長替反罷陣營站台時一再提及的中國認同，問黃國昌館長的言行是否會衝擊到民眾黨的核心價值和路線，結果黃國昌都在為館長辯護；而館長得知此事後開直播罵她下流，館粉、小草、小聰也群起攻擊她和老公楊文嘉。

請繼續往下閱讀...

黃光芹接著透露，館長後來的言論變本加厲，民眾黨非但沒切割還越抱越緊，他們夫妻倆深知白營路線已嚴重偏移，楊文嘉敬而遠之，但連續數個月情緒受到波動，去年11月初中風了。而楊文嘉復健期間，黃國昌2度透過她想邀請楊文嘉幫其新北市長選舉站台，她皆以丈夫身體尚未復原婉拒，「還好，我們沒有答應，因為我後來赫然發現，他竟同時邀了館長。他是真不懂、還是假不懂？怎麼可以幹出這種事！」

之後黃國昌接受黃光芹專訪，當時黃國昌過去在時代力量的幕僚就研判，黃國昌下一步可能是想繼國民黨主席鄭麗文之後訪中，她當時聽了半信半疑，在專訪中問了這題，黃國昌開始先質疑總統賴清德先前就可以公開說要邀中國國家主席習近平喝珍奶，為何自己不行？，「（不過）我們發稿時，出了點小差錯，新聞並未擴散。一個禮拜後，我看他上王淺秋節目，主動延續這個話題，新聞炸翻天。我想，他應該真的很想去！這是我上週五跟他叫陣，你如果去，不帶館長去，就是卒仔的前因。」

黃光芹怒批：「黃國昌後來的新北市長選舉，時不時以館長作為號召，要不『漢我遊新北』、要不帶著小雞和他吃喝。與館長一起『戲街』，不叫做選舉，最重要的是，他把標舉『一國兩制』的館長當吸票機，作風之大膽，前所未見。他究竟想把民眾黨帶到哪裡去？館粉與民眾黨的支持者高度重疊，館長與黃國昌焦不離孟、孟不離焦，已不是一句『大家交朋友』可唬弄。相對地，黨主席放任紅統路線入侵，令民眾黨『館長化』，昭然若揭。昔日兩人反紅媒，今日兩人不反紅統，不令人覺得諷刺？不管兩人是獨、是統，支持者都亦步亦趨，也是一絕！」

對此，黃國昌今天受訪時回應稱：「台灣民眾黨過去捍衛台灣自由、民主、人權、法治的立場，從來沒有動搖過。每一次中共對台灣進行軍演，台灣民眾黨也都第一時間表達嚴正譴責。個人有情緒，我們都最大的包容，但是，抹紅台灣民眾黨這件事，絕對不能夠接受！」

而黃光芹隨後在臉書回嗆：「館長還需要我抹嗎？黃國昌的政治話術很老套，問A答B轉移焦點；再不然就抹綠帶風向，把我說得跟前時代力量黨主席黃國昌一樣。難道館長不是紅統嗎？需要我抹紅嗎？期待黃國昌和館長再次『反紅媒』，衝啊！不然看他政治表演令人反胃，垃圾時間還不如拿去追劇。還白色力量咧！還第三條路咧！快可以見到習近平了，加油。」

相關新聞請見：黃光芹批他放任全黨「紅統化」 黃國昌稱抹紅民眾黨不能接受

為何突開撕黃國昌？ 黃光芹連載：早就知道他「名不虛傳」！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法