李四川重申提供公有地做觀光飯店 有助當地夜經濟

國民黨新北市長參選人李四川（麥克風前）說，他沒講說要「區區有飯店」，而是在觀光地區，為了推展國旅，平價飯店可以拿公家地設定地上權，促進夜經濟。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川日前提出只要每區有特色，可提供公有地發展觀光飯店，讓遊客留在新北消費，被外界解讀「區區有飯店」政見，新北市長侯友宜今在市議會也贊同「夜經濟」、擴大旅宿量能的方向；李四川回應，他謝謝侯市長的回應，他重申，他的政見對當地夜經濟會有發展上的幫助。

李四川今到永和跑行程前接受媒體聯訪，媒體問及，他日前提出「區區有飯店」構想，綠營民代認為可能讓現有旅宿業雪上加霜，但侯友宜今也表態支持，認為應朝擴大「夜經濟」與旅宿量能方向前進，他認為是否有機會扭轉新北國旅遭人詬病的現狀？

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李四川回應，他要再次釐清，他當天沒有講說要「區區有飯店」，而是在觀光地區，希望為了推展國旅，平價飯店可以拿公家地設定地上權，讓國旅旅客，到觀光地點住平價飯店，可以住一晚，對當地經濟，尤其是夜經濟也會有發展。也謝謝侯市長今天的回應。

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