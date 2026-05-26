綠批藍青年歌頌中共火箭發射 尹乃菁反嗆：民進黨有恐共症

國民黨文傳會主委尹乃菁。（資料照）

中國「神舟23號」載人飛行任務24日深夜發射成功，國民黨青年事務發展委員會主委連勝武率團到場見證，宣稱「兩岸三地的華人青年，用各自的方式，仰望同一片宇宙」，引發網友批評；民進黨團今天也說，這有點瘋了，怎麼會中國武力與國防能力越來越強，卻在一旁歡呼。對此，國民黨文傳會主委尹乃菁反嗆民進黨悲哀，得了「恐共症」，阻礙國家在發射火箭的發展，才是台灣真正的悲哀。

尹乃菁表示，對民進黨這種反應感到蠻悲哀的，民進黨這樣的思維是井底之蛙，看不到中國大陸有關於太空領域上的進步，所以民進黨執政十年來，非常嚴重的阻礙了我們在太空領域上面的科研教育，也阻礙了國家在有關於發射火箭上的一些進展和速度，「這是台灣的真正的悲哀」。

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尹乃菁批評，民進黨什麼事情都從軍事、武力威脅的角度出發，「它就是典型的得了恐共症」。就太空領域的發展，冷戰時期美國和蘇聯是總體國力和科研實力上競爭非常白熱化的領域，甘迺迪當總統時，美國率先實踐登月球，在太空領域上拔得頭籌。中國大陸起步很晚，也是受到了國際特別是美國方面的制裁，但他們在太空領域上第一個實現載人太空船飛越，也讓美國NASA相當警惕。

尹乃菁表示，在這次神舟23號的任務裡，比較牽涉的是載人太空船還有火箭各方面的這些科學技術上的問題，可能民進黨，還有民進黨的這些支持者青鳥側翼可能聽不太懂，但她只講一點，他們應該聽得懂吧？就是這次的神舟23號實驗裡有一個很重要的項目，要去實踐水稻的二次播種，在軌兩代培養種糧食，目的是在為人類探索，在未來在月球或是火星上面種糧食。

尹乃菁說，地球只有一個，幾萬年以來，因為人類各種浪費和消耗地球資源，現在地球的生存空間越來越受到挑戰了。所以當中國大陸在神舟23號去探索這麼重大的太空任務的時候，民進黨想到的卻還是只是火箭和大陸的軍事威脅，她要提醒民進黨，搞這種認知作戰的高手是民進黨。

尹乃菁回憶，2024年1月9日、總統大選的前三天，明明就是大陸的火箭要搭載衛星進入到太空進行這個探索，可是我們的國防部卻發佈了國家警報，刻意用英文的訊息裡，以missile（飛彈）這樣國家級的警報來恐嚇台灣民眾，指大陸的飛彈飛越台灣上空，時任正副總統候選人侯友宜和趙少康的民調當天就掉了6%。

尹乃菁強調，運用中國大陸飛彈火箭的威脅來去對台灣的民眾進行認知作戰的高手是民進黨，她奉勸民進黨的立委和支持者適可而止，不要再貽笑大方了。

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