馬辦家變首戰勝負揭曉？ 學者分析中共「站隊蕭旭岑」：馬已出局

前國安會秘書長金溥聰昨曝光馬英九基金會前執行長蕭旭岑與台商手捧千萬現金的合照。（資料照）

前國安會秘書長金溥聰昨召開記者會，公布馬英九基金會前執行長蕭旭岑與台商韓螢煥手捧百萬現金的合照，引發譁然。加拿大約克大學副教授沈榮欽分析，金溥聰與蕭旭岑之戰第一回合結果已經揭曉，中共已經決定站隊蕭旭岑，代表馬英九方已從兩岸代理人出局，由鄭麗文方取而代之。

沈榮欽指出，在政治上，金溥聰出刀一向十分精準，他昨天在記者會指控馬英九基金會前執行長王光慈經手約170萬到210萬元款項未入帳，並公開蕭旭岑收受台商大筆現金捐款的合照。

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沈榮欽認為，這說明馬英九所謂「財政紀律」問題，不只是基金會內部的款項不清，更重要的是「中國代理的問題」，這也可以從戴遐齡指控「蕭旭岑去年接任國民黨副主席後曾赴中拜會國台辦主任宋濤，但馬英九完全不知情」一事中看出。

沈榮欽表示，既然牽涉到中國代理權，就不是馬英九一人之事，背後牽涉到各方利益不在話下，自然也與中共的態度有關：中共是否已經放棄馬系人馬，改支持鄭麗文？最簡單的方式，就是觀察韓螢煥的說詞，韓螢煥是廈門台協會長，目前為台企聯會長候選人，去年曾在廈門市台商協會活動表示「要堅守民族大義，維護國家統一與領土完整」。

沈接著說，在金溥聰秀出蕭旭岑收受韓螢煥現金合照的當下，韓螢煥突然接到記者電話不知如何回應，僅兩度表示「那我不知道」、「我不知道」；但下午記者再次致電，韓螢煥已經改變說詞，原來不知道的事情突然知道了，變成「這筆款項是捐給馬英九的，由蕭旭岑代為接收，我跟他講這筆錢由你們使用」。

沈榮欽分析，韓螢煥這類台商，對政治十分敏感，所以第一時間，不敢隨便答覆，只是反覆地說「我不知道」；到了下午，他顯然請示過「上面」與相關人等才有明確說法，站隊蕭旭岑。

沈榮欽總結，金溥聰與蕭旭岑之戰，第一回合的結果已經揭曉，這背後真正的訊息是，中共已經決定，在馬英九與蕭旭岑之爭中，決定站隊蕭旭岑，而其代表的意義則是，馬英九方已經從兩岸代理人中出局，中共選擇由鄭麗文方取而代之。

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