中捷運藍線盧秀燕八年執行率才3.25％？議員批評她竟拿議員政見來擋

議員陳俞融質詢指盧秀燕包括捷運藍線等幸福政見78%跳票。（記者蘇孟娟攝）

台中市長盧秀燕任期倒數計時，台中市議員陳俞融今在議會質疑盧秀燕選市長提出的15項幸福政見，迄今78%都跳票，尤其被她第一順位的軌道建設，捷運藍線預算執行率僅3.25%，「口號喊得很溫暖，進度很冰冷」；盧秀燕答詢時竟對陳俞融說，「我現在正在看妳的政見包括藍線要動工，開工了嗎？妳也政見進度零」；發言讓眾人傻眼紛撻伐「市長是妳耶」、「妳政見跳票怪議員？」。

市議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、蕭隆澤等人今進行聯合總質詢，盧市長第二任上任以來至今已過了任期天數8成5，任期倒數計時，但盧秀燕提出15項幸福政見，高達78.7%市長政見行動方案迄今均是「未實質完成」，任期倒數計時，要全數完成幾不可能。

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陳俞融指出，尤其捷運藍線預算1615億，做到哪裡、錢核銷到哪，迄今實際核銷率僅3.25%，綠線延伸大坑及彰化段長度僅9.04公里，完工通車更要等到2036年，建設延宕整個預算大暴增。

盧秀燕等到可以答詢時拿著資料說，「議員我正在看妳當年的政見，你也提出加速藍線開工」、「請問開工了嗎，照妳的標準，妳也政見進度零」，還問「議員4年內你做了什麼建設」。

陳淑華看不下去怒批，議員的職責是反映民意、監督市政，「台中市長是誰？盧秀燕沒做事，責任要推給誰」；市議員江肇國也怒批，藍線沒開工是妳丟臉，竟還拿來說嘴，全議會有25個議員政見都有藍線動工，「現在是25議員政見集體跳票嗎」；陳俞融說，我在議會質詢，盧只一貫推諉卸責、抹黑議員。

被質疑政見跳票，盧秀燕拿資料質疑陳俞融政見也有藍線開工，「妳的政見進度也是零」。（記者蘇孟娟攝）

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