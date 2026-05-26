鄭麗文參加苗栗小組長培訓 籲全黨年底大選全壘打

國民黨主席鄭麗文（右4），出席國民黨苗栗縣黨部基層幹部小組長強化功能培訓營，期許大家上下一心、團結一致，年底大選，揮出全壘打。（記者張勳騰攝）

國民黨苗栗縣黨部今（26）日召開基層幹部小組長強化功能培訓營，黨主席鄭麗文出席頒發小組長證書，稱讚苗栗縣長鍾東錦的執政成績，是國民黨最重要的金字招牌，也呼籲全黨團結一致、上下一心，今年底大選揮出全壘打；鄭麗文強調，讓國民黨從苗栗出發，帶動竹桃、中彰投乃至全台灣的勝利氣勢，下架民進黨。

今天的訓練營吸引苗栗縣苗市、公館、頭屋、三義、銅鑼等鄉鎮市約600民眾參加，今年底欲投入公職選舉的黨員，都到場尋求支持；苗栗縣黨部主委李文斌表示，國民黨一定要團結，目前黨部正積極把失聯黨員找回來，今年底「最強母雞」縣長鍾東錦，將帶領參選的縣議員及鄉鎮市長向前行，在苗栗一定會打贏選戰。

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鍾東錦指出，這屆苗栗縣長選舉雖然曾有些摩擦，但他還是以「藍營大兵」自居，看到所有黨員同志齊聚一堂，這股大團結讓他非常感動，也希望大家持續以肯定、認真的聲音支持縣政，讓苗栗繼續向前。

鄭麗文表示，國民黨在苗栗長期執政，卻沒有忘本、沒有驕傲，更沒有因為長期執政就覺得「隨便派一個西瓜也會贏」；國民黨執政越久越謙卑、越認真，越把老百姓當作自己的頭家，這才是真正把縣民放在第一位，也正是國民黨與民進黨最大的差別。

鄭麗文指出，過去4年，苗栗縣政風風火火、穩健推動，苗栗縣正在起飛，快速地進步當中；苗栗不只是苗栗，往北連結竹桃，往中部延伸到中彰投，因此苗栗的執政成績、苗栗的執政成功，就是國民黨最重要的金字招牌。並強調，國民黨執政與民進黨執政最大的差別，就是國民黨「從來不搞內鬥，從來不當家帶頭做亂」，而是一年365天都在想怎麼把事情做好、怎麼推動縣政、怎麼替縣民爭取更多資源與建設。

鄭麗文稱讚鍾東錦的施政沒有分顏色，問政不分顏色、照顧縣民不分男女；鄭話鋒一轉批評：「當家不該把人民當敵人，不該在台灣內部製造仇恨與對立；團結才是台灣國家安全最大的保障，帶頭分裂台灣、製造內部對立，才是台灣安全最大威脅的來源。」

鄭麗文指出，國民黨在野10年，缺乏資源，地方黨部經營非常辛苦；但越是如此，國民黨肩上的擔子越重。她強調，國民黨必須守住並延續執政縣市，更要在後年完成政黨輪替、重返執政、下架民進黨；而且，台灣不能再浪費時間，台灣的善良、公義與精神，不能被民進黨繼續破壞；台灣必須回到正軌，讓善良與公義重新成為主導台灣的主流力量。

鄭麗文強調，大家今天站出來，是因為不希望台灣變成下一個烏克蘭，不希望下一代無謂犧牲；大家站出來，是為了台海永久和平，也是為了台灣年輕人的活路。尤其在國際局勢艱困混亂之際，台灣更需要發展競爭力、讓經濟越來越好，而國民黨從基層開始，正是為苗栗發展、台灣未來與台灣善良共同奮鬥。

國民黨主席鄭麗文（右6），出席國民黨苗栗縣黨部基層幹部小組長強化功能培訓營，頒發小組長證書。（記者張勳騰攝）

以「藍營大兵」自居的苗栗縣長鍾東錦指出，希望大家持續以肯定、認真的聲音支持縣政，讓苗栗繼續向前。（記者張勳騰攝）

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