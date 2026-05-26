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    首頁 > 政治

    洪孟楷拋「鞭刑入法」公投案 嚇阻性侵、虐童等4大罪行

    2026/05/26 13:28 記者陳政宇／台北報導
    立法院程序委員會今天中午開會，討論下次院會議程草案。（記者塗建榮攝）

    立法院程序委員會今天中午開會，討論下次院會議程草案。（記者塗建榮攝）

    國民黨立委洪孟楷等人提出「鞭刑入法」公投案，主張針對性侵害犯罪、凌虐幼童罪、以及高額詐欺罪、複合型態加重詐欺罪，增設由法院宣告並依法執行特別刑法制度（鞭刑）。立法院議事處排入院會討論事項，今（26日）天經程序委員會表決，議程草案提報29日院會處理。

    立法院程序委員會今天中午開會，處理第11屆第5會期第12次會議議程草案。關於討論事項，議事處增列包括市區道路條例、總統副總統選舉罷免法、資源回收再利用法、文化資產保存法、以及洪孟楷等52人的鞭刑入法公投提案。

    其中，鞭刑公投提案指出，有鑑於性侵害犯罪、凌虐幼童罪、以及高額詐欺罪、複合型態加重詐欺罪，已分別嚴重侵害人民之性自主、兒少之生命身體與人格法益，以及人民財產安全、交易秩序與社會信賴，並對公共安全、社會秩序及人民對國家刑罰權正當行使之信賴造成重大衝擊。

    提案說明，現行刑事制裁體系對於前開特定重大犯罪之責任評價、一般預防、特別預防及被害人保護功能，是否足以回應社會對刑事正義與公共安全之期待，實有交由全民共同表示意見之必要。

    提案表示，為就國家是否應針對前開特定重大犯罪，以法律明定增設由法院宣告並依法執行之特別刑法制度（鞭刑）之政策方向，爰依「公民投票法」第15條第2項規定，擬具公民投票提案主文為：「您是否同意政府制定法律，針對性侵害犯罪、凌虐幼童罪、以及高額詐欺罪、複合型態加重詐欺罪，增設由法院宣告並依法執行之特別刑法制度（鞭刑），以嚇阻犯罪持續發生？」

    不過，民眾黨立委蔡春綢提議，將議程草案提報院會處理。民進黨立委陳培瑜則建請，討論事項僅處理市區道路條例、海洋委員會海巡署組織法、總統副總統選舉罷免法、資源回收再利用法、文化資產保存法，以及宗教團體自然人名義登記不動產處理暫行條例等六項修正草案。

    經表決，藍白立委挾人數優勢，通過民眾黨團將議程草案提報院會處理的提案。陳培瑜批評，程委會是讓法案送進立法院掛號，這會期加上今天已是第11次，完全沒辦法發揮功能，民進黨團所提國安法案在這會期已被阻擋165次，本屆至今總共被阻擋超過1004次，「財劃法」也被擋了16次。

    民進黨立委陳培瑜批評，程序委員會是讓法案掛號，這會期加上今天已是第11次，完全沒辦法發揮功能。（記者塗建榮攝）

    民進黨立委陳培瑜批評，程序委員會是讓法案掛號，這會期加上今天已是第11次，完全沒辦法發揮功能。（記者塗建榮攝）

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