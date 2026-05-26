德國議員訪台惹中跳腳 我外交部：中國無權置喙

德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）率領跨黨派議員會見賴總統。（總統府提供）

德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）率團於本月24日至30日訪台，遭中國外交部出言反對。對此，我國外交部發言人蕭光偉今（26）日表示，中國對台灣與各國國會議員交流互訪無權置喙，德國國會議員訪台是民主自由國家間增進相互瞭解，強化交流合作的正常行為。

中國外交部發言人毛寧25日被問及德國議員訪團訪台一事表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方一貫堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方交往。一個中國原則是公認的國際關係準則與國際社會普遍共識，也是中德關係的政治基礎，並敦促德方有關人士恪守一個中國原則，「停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，民進黨當局倚外謀獨注定失敗」。

請繼續往下閱讀...

蕭光偉今日於外交部例行記者會回應表示，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何意圖扭曲台灣主權地位的說法，都是破壞國際和平與穩定的霸凌行徑，再多謊言也無法改變國際社會公認的台海現狀。

蕭光偉指出，外交部長林佳龍昨天午宴德國國會友台小組主席徐德分以及所率跨黨派議員訪問團，並代表政府表達誠摯歡迎，以及感謝德國國會長期致力深化台德雙邊關係與各領域合作。

蕭光偉說，台灣和德國是理念相近的夥伴，兩國都重視以規則為基礎的國際秩序，外交部感謝德國持續對維持台海和平穩定現狀的支持。台灣作為國際社會負責任的成員，將持續與民主友盟合作，共同維護台海與印太區域的和平穩定。此外，我國相信台德雙方近年在關鍵科技領域的持續合作，對於歐洲「再工業化」與「再武裝化」戰略目標，台灣是歐洲可信賴夥伴。

蕭光偉表示，台灣與各國國會議員交流互訪，符合民主原則與國際慣例，中國無權置喙。德國國會議員訪台是民主自由國家間增進相互瞭解，強化交流合作的正常行為。中國以錯誤不當的政治言語並企圖施壓限制國際社會與台灣互動，這不僅是對民主國家內政的干預，也是對民選國會議員的不尊重。

蕭光偉強調，我國將持續與全球民主夥伴深化對話與合作，也呼籲中國停止對他國民選議員與台灣國際交流的施壓干預。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法