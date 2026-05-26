黃光芹批他放任全黨「紅統化」 黃國昌稱抹紅民眾黨不能接受

資深媒體人黃光芹（右）近日開撕民眾黨黨主席黃國昌（左），批他脾氣難搞，還放任民眾黨「紅統化」，引發議論。（擷自《中午來開匯》）

長期被視為友好民眾黨的資深媒體人黃光芹，近日性情大變「暴走」，先是在直播中連珠砲轟民眾黨主席黃國昌，昨日起更在個人社群發布「我來說為什麼」系列連載，詳述其與黃翻臉開撕的前因後果，而其中一個原因正是他與網紅館長陳之漢愈走愈近，放任民眾黨「紅統化」，引發議論。對此，黃今早回應，他對個人情緒給予包容，但要抹紅民眾黨，他不接受。

黃光芹昨（25）於臉書發文稱，他在黃國昌還是時代力量主席時就開始邀訪，先是提及節目邀訪首度領教到他的「氣焰」，更強調後續7年以上的採訪關係中，他是放低姿態在做，更坦言訪他「必須得順著毛摸」，面對很多敏感議題必須退讓，必須要自我判斷。

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黃光芹進一步說，網紅「館長」陳之漢今年立場愈趨親中，而黃國昌仍和他越走越近，在競選新北市長期間就經常以他為號召，認為不能再用「大家交朋友」代過，更直言黃作為民眾黨黨主席，反而「放任紅統路線入侵，令民眾黨『館長化』」，昔日反紅媒的兩人如今不反紅統，前後變化令人諷刺。

媒體今日上午就黃光芹言論提問，詢問民眾黨黨主席黃國昌回應。對此，黃國昌僅表達「尊重」；但對於黃指控他放任「紅統路線」入侵民眾黨，黃國昌反駁稱，台灣民眾黨過去捍衛台灣自由、民主、人權、法治的立場從來沒有動搖過，每一次中共對台發動軍演，民眾黨也第一時間嚴正表達譴責的立場，他強調，個人有情緒，我們都給予最大的包容，「但是要抹紅台灣民眾黨這件事情，絕對不能夠接受」。

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