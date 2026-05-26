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    首頁 > 政治

    批釋放利多看顏色 新北民進黨團：同樣訴求侯卻優先回應國民黨

    2026/05/26 13:10 記者黃子暘／新北報導
    新北市長侯友宜今日在市政總質詢，答應市議會國民黨團多項福利爭取。（記者黃子暘攝）

    新北市長侯友宜今日在市政總質詢，答應市議會國民黨團多項福利爭取。（記者黃子暘攝）

    新北市長侯友宜今（26）日於議會宣布，明年起調升、新增計6項基層經費，總計擴編經費達5億4279萬元。新北市議會民進黨團總召集人陳永福等幹部批評，民進黨團多次要求提高里鄰志工聯誼費與鄰長工作津貼，遺憾的是，市府總是優先回應執政黨（國民黨）議員的訴求，難道換了政黨，市民需求的重要性也會跟著改變？呼籲侯友宜不要只對國民黨議員「秒讀、秒回、秒答應」，民進黨議員提出的建議也是市民的聲音。

    陳永福、幹事長周雅玲說，民進黨議員透過質詢爭取補助母嬰、孕婦及長者施打RSV疫苗、老人免費裝假牙、帶狀疱疹疫苗定額補助等政策，這些與市民健康及家庭負擔息息相關的需求，市長都始終未正面應允，今年市府突然新增許多福利政策，包括免費國中小營養午餐等，但去年議會審議預算時，市府並未編列相關預算，相關福利新制涉及龐大財政支出與後續執行規劃，民進黨團要求市府加開臨時會辦理追加減，針對今年新增推動的社會福利事項進行專案報告，向大眾說明財源依據、政策規劃及後續影響。

    副召李倩萍、書記長李宇翔表示，學校導護志工也需要被重視，他們每天在校門口守護學生上放學安全，市府卻僅編列400元每位導護志工作為統籌經費，就連基本裝備保障都不足，市府不能只提升鄰里志工聯誼費用，卻持續忽視導護志工的辛勞；另外，敬老卡應撥出部分點數納入各區農會、藥局消費，讓使用方式更貼近長輩日常需求。

    民進黨團批評，市府「釋放利多看顏色，執政真香好快樂」，希望侯友宜不要只記得執政黨議員的建議，民進黨提出的訴求，同樣也是基層與市民的聲音。

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