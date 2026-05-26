「七年級生不會原諒他」 TPOC調查：馬英九網路好感度崩跌

前總統馬英九深陷「失智與內鬥」羅生門。（資料照）

馬英九基金會內部風暴延燒，昔日核心幕僚與第一家庭的法律大戰，重創前總統馬英九形象，TPOC台灣議題研究中心昨（25）日公布最新數據，顯示馬英九網路好感度（P/N 值）僅剩0.25；這場內鬥還引發「七年級」網友對馬英九任內包括「22k」政策等清算，負面聲量飆高，恐打亂國民黨2026九合一選舉節奏。

TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察發現，馬英九的網路討論量從今年3月就埋下導火線。3月25日因蕭旭岑涉案爭議首度曝光，在政論節目與社群推波助瀾下，單日聲量衝上2萬4261則的聲量次高峰。隨著周美青和馬以南聯手向法院聲請輔助宣告、失智疑雲，以及馬辦群組截圖相繼外流，議題熱度在5月22日衝上最高峰，達6萬6457則。

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數據指出，在22日至23日連續刷出單日破5萬則的驚人聲量，其核心熱門話題並非來自傳統新聞媒體報導，而是由社群平台Threads網友自發擴散帶動，例如22日熱門貼文為網友列舉各前總統的現狀：蔡英文「活網、爬山、愛動物」，而馬英九卻深陷「失智與內鬥」羅生門。雖有支持者呼籲「不能因為政治失去人性」，但已無法阻止馬英九成為社群箭靶。

而23日熱門貼文，則是Threads網友發起「蓋一個七年級生不會原諒馬英九的樓」，紛紛翻出昔日「22K德政」等舊帳，宣洩不滿。分析表示，社群的演算法與迷因文化，讓這場財務內鬥演變成對馬英九歷史定位的「總清算」。

據TPOC觀察，馬英九在18日至24日風暴最烈期間的聲量品質，在總聲量中，負面聲量高達8萬2422則，而正面聲量僅有2萬563則，網路好感度（P/N值）僅剩尷尬的0.25，馬英九的社會大眾好感度直接下探谷底。分析認為，這場基金會內鬥對馬英九形象造成不可逆的傷害，若馬持續佔盡政治版面，將徹底打亂國民黨年底九合一整體選舉節奏。

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