0-18歲每人月發5000元成長津貼 卓揆：具體內容本週內向國人報告

行政院長卓榮泰今早赴立法院接受施政總質詢前接受媒體聯訪回應時事議題。（記者塗建榮攝）

總統賴清德日前發表就職兩週年談話時，針對少子女化現象，他拋出18歲前每人每月5000元成長津貼，廣獲朝野認同也引發外界討論；對於政策具體進度，行政院長卓榮泰今指出，相關政策研擬已推動大半年以上時間，目前進入政策執行規劃最後階段，可望近2日內有所結果，並在本週內向國人報告具體內容。

賴總統本月20日發表就職2週年談話，其中，他針對國家少子女化挑戰，公開提出「台灣人口對策新戰略」家庭支持篇相關政策，其中一項是提供0到18歲成長津貼，每人每月5000元，除獲朝野支持，也引發社會各界討論。

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被問及上述政策目前最新進度為何？行政院長卓榮泰今（26）日上午赴立法院接受施政總質詢前受訪表示，台灣人口對策新戰略的規劃，政府已推動大半年以上的時間；目前已進行到最後，正在商討政策執行上的細節，並請各部會來推動。

卓榮泰強調，至多1、2天內，相關政策規劃就會有所結果，可望在本週內有更詳細、具體的政策內容向國人說明。

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