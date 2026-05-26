盼立院挺軍購、政院優先法案！卓榮泰：打造更富強、安全的國家

立法院施政總質詢昨天結束，行政院長卓榮泰與民進黨團成員在議場合影。（記者塗建榮攝）

立法院會今繼續進行施政總質詢。行政院長卓榮泰稍早在總質詢結束後發表談話，他提及，國家現在正處於最好的時代，當然也是面對最多考驗的時代，盼朝野能支持軍購特別預算、「人口對策新戰略」的相關預算，以及政院所提的各項優先法案，並重申整個政府往前推進的力量有多大，人民的幸福的道路就有多長。

施政總質詢落幕 卓揆感謝立委提供建言

卓榮泰指出，本會期自2月24日起至今，進行三個月的總質詢期間，他向大院表達感謝，聆聽了朝野各委員先進提供給行政院非常多的建言，也讓行政院未來的施政有更清楚的方向。政院會充分地在未來的政策施政推動過程當中予以納入與考量，在答詢過程當中，容許有不甚周到之處、不甚完整之處，會以書面以及其他的形式，來向各位委員再做充分的說明。

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「國家現在正處於最好的時代，當然也是面對最多考驗的時代。」卓榮泰表示，站在AI的浪潮，讓我們每天都感受到全世界對台灣的重視，無論是台灣整個經濟體的表現，以及即將到來的COMPUTEX 2026 台北國際電腦展的各種展示，都會讓台灣再度地備受國際的注目。

卓榮泰續指，但空前的挑戰也是有的，從世界經貿關稅的新秩序談判、地緣政治不同侵擾，乃至於中東衝突事件，都讓台灣遭受一次又一次不同的衝擊，台灣也在這個衝擊當中，持續站穩了腳步。維護國家安全和強化國防實力，與發展經濟和科技是同等的作業。台灣必須用國家的主權、國家的安全，來保障經濟發展的成果，政院會全力來做到各種的面向。

卓榮泰呼籲朝野立委 支持行政院政策和各項預算

卓榮泰呼籲，希望朝野各黨團、各位委員先進，能夠不分彼此、不分黨派、不分朝野的立場，能同時來支持行政院關於經濟發展、科技發展的各種政策跟預算；也支持在維護國家主權跟安全、特別軍購的相關預算；也支持未來政院針對台灣「人口對策新戰略」所提出的部分預算需求，在今年或在明年，能分別在不同的時程展開各種的部署。

他強調，希望未來軍購條例的國防特別預算，大院能夠鼎力的支持，還在審的今年度中央政府總預算，也能夠加速整個審查的過程。此外，總質詢結束之後，會進入到非常密集的這個法律案的審查階段，政院已提出了行政院優先法案，包含財政一法、預算二法、住宅三法、環境四法、社福五法、組織六法、產經七法、國安三法。

卓榮泰補充，加上剛剛所提特別軍購特別預算、中央政府總預算，以及「人口對策新戰略」的相關預算，都會請大院鼎力的支持，這些也會涉及未來許多相關法規的修正，行政院也會陸續地提出，這些都是攸關國人生計和民生、社會福利、國家安全的各個方面的發展，需要行政立法兩院共同回應國人高度的期盼，來打造一個更開放、更富強，而且更安全的國家。

「政府往前推進力量有多大 人民的幸福道路就有多長」

最後，卓榮泰說，再次向韓國瑜立法院長、江啟臣副院長、各位委員先進致上最高的謝意，也謝謝所有大院的工作同仁們的辛苦，「在這裡雖然結束總質詢，但是我們彼此的努力繼續地展開，國人還在看，整個政府往前推進的力量有多大，人民的幸福的道路就有多長。」

立法院施政總質詢昨天結束後，行政院長卓榮泰發表談話。（記者塗建榮攝）

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