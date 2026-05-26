黨部主委連任失利 郭國文陣營分析原因續為2026、2028選戰努力

立委郭國文爭取連任民進黨市黨部主委失利，陣營針對敗選原因提出4點分析。（郭國文提供）

立法委員郭國文爭取民進黨市黨部主委失利，以38票之差落敗，由台南市議會副議長林志展勝出，針對敗選原因，郭國文陣營今（26）日提出4點分析，強調續為2026、2028年選戰努力。

郭國文陣營分析，郭國文在原台南縣區有許多黨工職、民主前輩跟自主選民支持，所以在原縣區才可以大勝，主要是輸在安南區跟南區，如果真的有外傳的人和問題，雙方陣營的差距不會如此之少。郭國文最後輸38票不到0.1%，但敗選後立刻宣布不驗票、不繼續激起支持者情緒，反而是立刻恭喜林志展，繼續為2026、2028年選戰努力。

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郭國文陣營指出，原先立委陳亭妃派系都對外表示中立、開放投票，但據了解，選前一天的晚上突然下令全力支持林志展，林志展當選後，所有妃系議員也到林志展善化服務處拍大合照，顯然傳言屬實。

郭國文陣營指出，原本林志展陣營透過派系結盟，本來預計票數可以拿到2比1，但後來只險勝38票，凸顯郭國文陣營相當努力才取得這樣子的成績，對黨內人脈也有一定基礎。

對於郭國文陣營指選前一晚受到陳亭妃陣營支持，林志展表示，並不知道有此事，而面對未來局勢，黨內也是要團結，民進黨是可以競爭，但一定要團結，不能互相扯後腿。議會同事前來關心也是合理的事，民眾現在關心的就是民進黨能不能團結，接下來他會致力整合各派系團結，好好面對2026及2028的挑戰。

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