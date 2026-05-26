為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黨部主委連任失利 郭國文陣營分析原因續為2026、2028選戰努力

    2026/05/26 12:32 記者劉婉君／台南報導
    立委郭國文爭取連任民進黨市黨部主委失利，陣營針對敗選原因提出4點分析。（郭國文提供）

    立委郭國文爭取連任民進黨市黨部主委失利，陣營針對敗選原因提出4點分析。（郭國文提供）

    立法委員郭國文爭取民進黨市黨部主委失利，以38票之差落敗，由台南市議會副議長林志展勝出，針對敗選原因，郭國文陣營今（26）日提出4點分析，強調續為2026、2028年選戰努力。

    郭國文陣營分析，郭國文在原台南縣區有許多黨工職、民主前輩跟自主選民支持，所以在原縣區才可以大勝，主要是輸在安南區跟南區，如果真的有外傳的人和問題，雙方陣營的差距不會如此之少。郭國文最後輸38票不到0.1%，但敗選後立刻宣布不驗票、不繼續激起支持者情緒，反而是立刻恭喜林志展，繼續為2026、2028年選戰努力。

    郭國文陣營指出，原先立委陳亭妃派系都對外表示中立、開放投票，但據了解，選前一天的晚上突然下令全力支持林志展，林志展當選後，所有妃系議員也到林志展善化服務處拍大合照，顯然傳言屬實。

    郭國文陣營指出，原本林志展陣營透過派系結盟，本來預計票數可以拿到2比1，但後來只險勝38票，凸顯郭國文陣營相當努力才取得這樣子的成績，對黨內人脈也有一定基礎。

    對於郭國文陣營指選前一晚受到陳亭妃陣營支持，林志展表示，並不知道有此事，而面對未來局勢，黨內也是要團結，民進黨是可以競爭，但一定要團結，不能互相扯後腿。議會同事前來關心也是合理的事，民眾現在關心的就是民進黨能不能團結，接下來他會致力整合各派系團結，好好面對2026及2028的挑戰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播