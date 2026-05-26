被爆睡人妻、賄選 陳素月輔選大將張乘瑜揚言將提告爆料者

張乘瑜對週刊的報導，一次說分明。（翻攝自張乘瑜臉書）

民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月輔選大將、前埔心鄉長張乘瑜，今被週刊爆料睡人妻、買票賄選等情事，張乘瑜說，週刊的爆料人是林斯明，林是地方爭議人物，長期與他有宿怨，這次藉由陳素月的參選縣長，「陳年舊料」一次總爆發。他目前已與律師蒐集資料，準備對林斯明提告加重誹謗等罪。

張乘瑜被爆料有婚外情，指其在鄉長任內專挑人妻與樁腳媳婦下手，甚至讓小三將小孩帶至鄉長辦公室幽會，並要求鄉公所員工充當臨時保母。其前妻陳素蘭曾為此提告，但開庭前突撤告，地方盛傳有有力人士介入施壓。另外張也被爆涉嫌在芳苑農會代表選舉中為鄉代牽線買票並疑似私吞前金，導致金主誤會並派人當街毆打未配合買票的農會代表。

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張乘瑜表示，與前妻離婚是因理念不合，劈腿傳聞多屬懷疑並非事實，也否認有立委施壓撤告一事；賄選部分則強調僅是受友人之託傳話，絕對沒有私吞賄款。

張乘瑜說，「這些都是陳年舊料」，之前媒體已報導過，他也做過澄清，只是縣長選舉將屆，來一次總爆發。林斯明在地方是極具爭議的人物，當年他選鄉長時，林斯明跟他結怨，從此用盡各種方式打擊他，「林是爭議人物」，地方都知道，他已蒐集週刊的報導，準備提告。

他說，自己沒有擔任陳素月競選團隊的任何職務，最多只是幫忙組織後援會，因為當過2任鄉長，有自己的人脈，陳素月是自己多年的好友，她要選縣長需要幫忙，他當然義不容辭。

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