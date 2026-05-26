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    首頁 > 政治

    遭爆「外框小姐不付錢」 林昭印回應：沒做的事情就是沒有做，請媒體不要抹黃

    2026/05/26 12:05 記者李容萍／桃園報導
    現任民眾黨中央委員林昭印。（取材林昭印臉書）

    現任民眾黨中央委員林昭印。（取材林昭印臉書）

    現任民眾黨中央委員林昭印今（26）日被媒體爆料，先前擔任桃園市黨部主委期間曾受招待上酒店，卻「框小姐出場」還想賴帳；對此，有意角逐下屆中壢選區市議員的林昭印近午回應，他理解大家對於聲色場所的疑慮，相信大家也不認同惡意的負面選舉，但是「我沒做的事情，就是沒有做，請媒體不要抹黃 」。

    至於出席同場聚餐的現任民眾黨副祕書長黃成峻則低調表示，一切交由中評會調查。

    林昭印說，前民眾黨中央委員咼昇華受訪時已證實，當時是為了前任民眾黨社會發展部主任張清俊找大家聚餐，續攤也是被拉著去咼熟悉的店，如今到了提名階段，卻有人不顧一切配合特定媒體刻意操作「抹黃」、「抹黑」，誤導社會大眾。

    林昭印提到，現在最關鍵的是，媒體拿來大做文章的「外框」，其實是他當下覺得不宜久留，所以提前告辭，擺脫酒局回家，根本沒有做任何媒體抹黃的事情，否則費用金額不可能只有這樣（8000元），咼董也回應說沒有糾紛、沒有檢舉動機，所以如果真的如爆料誤導的那樣，金額與後續狀況根本對不起來。

    林昭印也說，他在直播中早已說明過事件過程，當下是和解聚餐，主管們拉著前去續攤，自己也不疑有他，後面衍生這一連串操作，咼董的對話紀錄被有心人士提供給媒體，就是有人刻意設局，把大家拉去特定場所，事後再爆料媒體抹黃。

    現任民眾黨中央委員林昭印。（取材林昭印臉書）

    現任民眾黨中央委員林昭印。（取材林昭印臉書）

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