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    首頁 > 政治

    蕭旭岑稱馬英九不宜出席活動 她揪細節：過年前還安排中評社專訪？

    2026/05/26 12:46 即時新聞／綜合報導
    蕭旭岑昨透過聲明表示，周美青去年10月轉達醫師訊息，建議馬英九不宜再出席公開活動。顏擇雅比對時間點，質疑蕭旭岑為何在今年過年前還幫馬英九安排中評社專訪？（資料照）

    蕭旭岑昨透過聲明表示，周美青去年10月轉達醫師訊息，建議馬英九不宜再出席公開活動。顏擇雅比對時間點，質疑蕭旭岑為何在今年過年前還幫馬英九安排中評社專訪？（資料照）

    前總統馬英九指控馬英九基金會前後任執行長蕭旭岑、王光慈「破壞財政紀律」，但意外爆出馬疑似「失智」，使得馬英九的健康狀況受到關注。蕭旭岑昨透過聲明表示，周美青去年10月轉達醫師訊息，建議馬英九不宜再出席公開活動。作家顏擇雅比對時間點，質疑蕭旭岑為何今年過年前還幫馬英九安排中評社專訪？

    顏擇雅表示，馬英九「失智」消息去年秋天在台北政治媒體圈應該就不是秘密，儘管是口耳相傳，但大家都不敢講開，真正講開的時機點，是蕭旭岑今年3月24日那篇千字文，七度強調馬英九「都忘記了」。現在蕭旭岑最新爆料聲稱，周美青去年10月28日就轉達北榮醫師訊息，建議馬英九不宜再出席公開活動，而顏擇雅質疑：「為什麼今年過年前，他還幫馬英九安排中評社專訪？」

    顏擇雅提到，中評社與台辦關係特殊，其記者寫稿除了公開刊出的新聞稿，還有高層才能讀到的內部報告。顏擇雅在貼文中貼出馬英九於今年2月14日刊出的報導，馬英九強調「旭岑最了解我的兩岸路線」，蕭旭岑現在輔佐鄭麗文，讓他深感欣慰很放心。

    顏擇雅指出，2月14日刊出的報導是政治部分，對於近來心智能力有第一手觀察的人可自行判斷，他是否依然具備如此複雜的表述能力，顏認為：「我讀到他大讚蕭旭岑那段是覺得假假的。」

    而在2月17日大年初一刊出的是馬英九談及「養身秘訣」，顏擇雅質疑：「這篇就是笑話了。如果早在10月底，蕭旭岑已知醫生建議馬英九不該再有公開活動，為什麼還安排這個專訪呢？為什麼是中評社？這個安排是為誰服務？顯然不是為了馬英九，不是嗎？還把馬英九包裝成養生專家！」

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