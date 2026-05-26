韓國有台南大路、日本有台南通 「路名外交」展現台南軟實力

台南有土浦街，日本土浦也有台南通。（讀者提供）

台南推動創新「路名外交」，把國際友誼化為城市風景，目前南市已有26條以姊妹市、友好城市命名的道路，而韓國也有「台南大路」、日本有「台南通」，展現台南走向國際的軟實力。

台南以友好城市命名的道路，涵蓋美國、日本、韓國、法國、波蘭與立陶宛等國，不僅成為城市外交象徵，也讓民眾在生活中感受跨國交流情誼。

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其中代表性之一，就是台南與韓國光州市於1968年正式締盟，互以對方城市命名街道作為紀念。光州市區有1條「大南大路（대남대로）」，全長約4.9公里、8線道，沿線還有不少公家機關；而台南則在安平區億載金城旁設「光州路」，象徵兩市長久友誼。

今年5月代表台南參加日本仙台馬拉松友誼賽的市長室秘書林唯莉分享，光州廣域市領隊主動提起「台南大路」，並熱情邀請台南團隊未來到光州走訪這條紀念姊妹情誼的大道。她認為，道路名稱不只是地標，更成為兩地交流的重要記憶。

日本土浦市也有1條「台南通」。台南率先將歸仁高鐵特區1道路命名為「土浦街」，而土浦市則在2025年正式將當地道路命名為「台南通（台南通り）」作為回禮，象徵友誼延續，近來甚至有旅客赴日展開「追路之旅」，尋找異國街頭的「台南」。

今年南市府再新增「宇土路」、「宇城街」、「美里街」等3條道路，象徵與日本熊本縣宇城地域友誼持續深化，來訪的日本訪團首長也特別實地走訪，表示返國後將與當地居民分享這份情誼。

南市議員朱正軒表示，台南將真實外交情誼刻劃在日常街道上，用「路名外交」深化土地認同，也讓下一代記住珍貴國際友誼。市議員陳皇宇認為，國際化路名能讓世界看見台南，提升城市國際能見度，也展現台南走向國際的軟實力。

「宇土路」在台南街道，日本訪團見證。（圖由台南市府提供）

高鐵台南站特定區周邊新道路有「富良野街」。（記者洪瑞琴攝）

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