打造護國新神山！ 鍾佳濱、陳培瑜提「無人載具特別條例草案」

為強化台灣國防自主韌性並帶動傳統產業轉型，民進黨立委鍾佳濱、陳培瑜今日召開記者會宣布已提出「無人載具產業創建條例草案」。（圖由鍾佳濱辦公室提供）

為強化台灣國防自主韌性並帶動傳統產業轉型，民進黨立委鍾佳濱、陳培瑜今日召開記者會宣布已送出「無人載具產業創建條例草案」，呼籲台灣應善用龐大的中小企業製造能力與半導體、AI優勢，比照過去「國家隊」與IBM相容規格引領PC產業的成功模式，透過排除既有法規限制並匡列特別預算，在最短時間內打造台灣下一座「護國新神山」。

陳培瑜指出，藍白陣營日前將8年1.25兆的國防特別預算大砍4700億，其中最關鍵的無人機相關技術與產業發展預算全遭刪除。然而，無人機產值前3名的縣市分別是新北市、台北市與台中市，皆為藍營執政縣市；且藍白過去的總統候選人柯文哲、侯友宜及台中市長盧秀燕，都曾公開提出將研發量能集中於無人機、提升反無人機能力或打造台中為無人機重要基地的政見。

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陳培瑜批評，藍白中央與地方態度分裂，在地方該如何向產業與人才交代？台灣知名廠商雷虎科技已成功列入美國國防部藍色無人機認證清單，且無人機在天災救難，如花蓮地震、農業與交通上皆具備高度民生價值。她呼籲，藍白委員盡快將無人載具特別條例納入審查，並進行公開、透明、理性、實質的討論。

針對「為何要立專法」、「為何能帶動傳產」與「中小企業如何進入供應鏈」3大核心問題。鍾佳濱以AI生成範例舉例，若向AI下達「具爆破力、遠端導控、移動平台、資安處理且便宜快速生產」的指令，AI可能會畫出1輛前掛手榴彈、後載個人電腦並用手機遙控的腳踏車；證明無人載具並非不可企及的高科技，而是高度成熟技術的系統整合。

鍾佳濱說明，台灣過去在PC（個人電腦）與腳踏車產業享譽全球，無人機所需的機翼、結構、馬達、電控、電池、晶片與鏡頭，均落於台灣傳統製造業與中小企業的守備範圍內；烏克蘭能利用電子產業在戰爭中1年克難生產500萬架無人機，產業鏈更完整、擁有IC晶片龍頭的台灣絕對能做到。

在法規上，鍾佳濱直言，現行無人機產業「多頭馬車」，產業發展由經濟部主導、農用歸農業部、資安看數發部、頻率歸NCC、管理限制看民航局與航港局、救難又牽涉衛福部與消防署；法規與資源極度分散，嚴重阻礙產業速度 。

鍾佳濱提及，現行無人載具被迫適用舊有作用法，形成諸多窒礙難行之處，例如，《民用航空法》的「遙控無人機專章」，將專業載具與娛樂航模混為一談；水下載具被迫面對《船舶法》與《船員法》，難道無人船還要配置船長？陸地載具則受限於《道路交通管理處罰條例》及《電信管理法》的射頻限制。

針對「無人載具產業創建條例草案」，鍾佳濱強調，專法明確界定中央主管機關為經濟部，國防部則定位為採購端；本特別條例是一次性的、具備落日條款的特殊法律。其核心功能在於：「於限定期間內，比照莫拉克重建特別條例，排除民航法、船舶法、道交條例等既有法令限制，提供專屬測試場域，同時透過政策優惠（土地、水電、貸款補貼）與政府預算匡列，催生產業誕生」，待產業茁壯後專法即退場，回歸各部會修正後的既有法規管理。

針對無人載具的發展前景，工研院機械所副所長許文通表示，工研院已投入無人機領域研究逾5到10年，應用涵蓋商用、救災、鐵道巡迴及農用。台灣擁有強大的半導體與AI實力，無人機產業能有效帶動傳統機械業轉型，開闢全新的藍海市場，在上個（4月21日），中科院、工研院在資策會見證下已正式簽署MOU結盟，此項合作結合了中科院的國防技術與工研院的產業化量產製造能力，達到「1+1大於2」的效果，既能強化國家安全韌性，又能創造商業價值，吸引中小企業共同投入。

經濟部產業技術司專委何祥瑋說明，技術司主要扮演研發資源後盾，包含支持工研院開發無人機零組件與整機，目前已於台南六甲建置測試場域與法令配套，協助業者進行實地測試。此外，技術司亦編列「業界科技專案計畫」供國內業者申請研發補助，盼藉由爭取全球龐大的無人載具商機，為台灣傳統產業創造更高經濟價值。

經濟部產業發展署副組長盧文燦補充，在政府大力推動下，無人機產值已從2024年的50億元，大幅成長兩倍至今年的159億元 ；出口值更是從1.4億元暴增，今年1至4月出口已達46億元規模。自去年行政院核定相關計畫後，除嘉義太保建置「亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創）」基地，亦組建海外聯盟赴美參展，今年在底特律無人機展，台灣團規模歷年最大，並成功爭取到至少1億美元以上的國際訂單。

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