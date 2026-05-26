為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    什麼是「外框」？名嘴發問網歪樓「白嫖黨」：什麼錢都貪

    2026/05/26 13:12 即時新聞／綜合報導
    民眾黨中央委員林昭印。（資料照）

    民眾黨中央委員林昭印。（資料照）

    民眾黨醜聞連環爆，除了因選舉提名風波掀「退黨潮」，現任中央委員林昭印被揭，曾上酒店「外框」小姐出場卻賴帳。消息傳開後，「外框」一詞隨之爆紅，媒體人張益贍今（26）日在社群平台發問什麼是「外框」？結果引發網友歪樓回應。另有網友湧入林昭印的臉書留言狠酸「林八千」。

    鏡週刊報導，時任民眾黨中央委員的咼昇華透露，3年前他作東邀地方黨部成員聚餐後續攤赴酒店，參與者包括時任桃園黨部正副主委的林昭印、黃成峻等人。不過，他午夜離場後，卻從酒店幹部得知，林當夜「框小姐出場」，還把「外框檯」費用8000元算在他身上，最終拖欠10月才還清。

    張益贍在臉書貼上林昭印的對話紀錄並發文：「什麼是『外框八千』呀？」網友對此討論熱烈，有人解釋：「外框就是帶小姐出場的意思」，更多留言稱「吃相難看，連做這檔事也想賴帳！」「才8000也能欠10個月？……什麼錢都貪！」「白吃白喝白拿白嫖，這堂口厲害了」。

    在林昭印的臉書貼文下，則出現網友留言：「哥喝酒框小姐要給錢啊」「8000也付不出來？」「連這種錢都敢欠，是要出來選什麼市議員」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播