綠委籲推5年5500億無人載具特別條例 國防部：有助國防自主

戰規司建軍規劃處處長翁予恒少將。（記者張嘉明攝）

為彌補藍白大砍國防特別預算的無人產業缺口，民進黨立委鍾佳濱、陳培瑜呼籲政府推動「5年5500億元的無人載具產業創建特別條例」，帶動國內傳統產業與中小企業轉型為國防供應鏈。對此，國防部今（26）日表態指出，提升無人機產業確實對增進國防自主非常有幫助，後續將配合行政院的指導辦理。

民進黨立委鍾佳濱與陳培瑜今上午協同經濟部、工研院及民間無人載具協會智庫召開記者會。綠委指出，近期在野黨不僅刪減無人機預算，在剛通過的7800億元國防特別條例中，更將國防策略限縮於「美軍現役、美國製造」的傳統軍購，刻意排除扶植本土防衛科技與無人機技術的「商購」與「委製」，此舉不僅自廢武功，也斬斷了國內中小型供應鏈的生計。

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民進黨立委主張，國防安全與產業發展應相輔相成，呼籲政府應整合各部會需求，從國防、民防、工業到農業全面由政府帶頭採購，藉此帶動生產規模並壓低製造成本。同時建議推動「5年5500億元的無人載具產業創建特別條例」，效法過去扶植半導體產業的經驗，將無人載具打造為台灣第二座護國神山。

針對立委提出大型無人機產業特別條例構想，國防部戰略規劃司建軍規劃處處長翁予恒少將今天在於國防部例行記者會中回應，提升無人機產業確實對提升國防、增進國防自主，以及打造相關供應鏈非常有幫助。至於後續政策推動，國防部將依循行政院的指導來配合辦理。

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