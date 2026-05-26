「雙北共治」新北被說「細漢」侯友宜：雙北從朱立倫起就共榮共好

針對「雙北共治」議題，新北市長侯友宜（左）說，新北絕對不會是細漢，從朱立倫當市長，雙北就開始共榮共好，尤其在他任內最後4年合作更緊密。（記者黃政嘉攝）

新北市議會今進行市政總質詢，國民黨市議員江怡臻以國民黨新北市長參選人李四川喊出「雙北共治」口號，被綠營形容為「細漢」，詢問新北市長侯友宜，侯友宜回應絕對不會是細漢」，他說，從朱立倫當市長，雙北就開始共榮共好，尤其在他任內最後4年合作更緊密，他說，不管哪個黨派擔任新北市長，都要結合一塊，跟其他縣市、北部、甚至全台灣，一起共榮共好。

江怡臻表示，民進黨台北市長參選人沈伯洋說雙北共治是從上而下想法，是雙北共好，民進黨新北市長參選人蘇巧慧則說新北不是別人細漢，江怡臻問，雙北合作治理是現在進行式？還是從未發生？

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侯友宜回應，雙北共榮共好，其實從朱立倫當市長就開始，不是只有現在進行式，且他任期最後這4年合作更緊密、更多項，比如交通、災防、教育、文化等，都在合作中創造更好的生活圈，尤其建構北北基桃共同生活圈，在這幾個議題下，就合作154個案子，已完成90餘個案子，（TPASS） 1200都會通讓市民共享交通路網，以及現在整個軌道建設，串連基隆、桃園、台北，甚至119也是跨區支援。

江怡臻指出，雙北共治、合作，甚至國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲提出北北基桃宜，雙北共治、合作才是市民之福。雙北不會因為失去主體性、合作就是細漢，正因為新北站穩自己城市主體性，所以才能和其他城市競爭。

侯友宜說，城市有城市的主體性，城市跟城市合作，一起共好，可以並陳，大家緊密合作，貶抑自己沒有必要，合作串連才會讓城市更偉大。他強調，一定要朝照這方向努力，新北就是大台北中心點，位置可以串起北北基桃共融發展，路網是最直接證明，包括社會福利、教育文化產業都可並肩作戰，不管哪個黨派擔任新北市長，都要結合在一塊，跟其他縣市、北部、甚至全台灣，一起共榮共好。

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