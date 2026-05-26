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    首頁 > 政治

    合體「電火球」衝衝衝！ 沈伯洋：讓整合型商圈成為台北標記

    2026/05/26 11:42 記者董冠怡／台北報導
    民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）在臉書發文，貼出與前行政院長蘇貞昌（左）合影。（圖取自沈伯洋臉書）

    民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）在臉書發文，貼出與前行政院長蘇貞昌（左）合影。（圖取自沈伯洋臉書）

    民進黨籍台北市長參選人沈伯洋昨天出席商圈感恩餐會後，在臉書分享與前行政院長蘇貞昌合照，並說「電火球」蘇貞昌帶著他逐桌打招呼，談到整合型商圈，就須向台灣商圈產業觀光發展聯合總會長周水美學習，把台灣的商圈文化帶向全世界，成為台北的標記與代表台灣的精神。

    沈伯洋表示，老家五分埔是享譽全台的成衣商圈，祖父在老家巷口開「柑仔店」，親戚們也在同條巷子賣衣服、賣剉冰，看著長輩們張羅生意，招呼街坊鄰居，讓他從小就感受到商圈的人情味，串起人與人之間的關係，很喜歡這樣的感覺。

    沈伯洋說，昨晚在南港參加商圈聯合會的大會與感恩餐會，蘇貞昌逐桌帶著他認識許多蘇熟識的商圈理事長們，蘇院長滿場高人氣，如同「電火球」般活力四射。與會的總會長周水美也是他學習的對象，從北投溫泉商圈開始深耕，一路把台灣的商圈文化帶向全世界。

    他提到，這種整合型的發展，不僅帶動在地消費，更讓國外觀光客慕名而來，成功把台北行銷到國際。未來的台北，若以「整合型商圈」為中心，商圈不只有獨特的產品、有特色的老闆，更要全面串聯經濟、文化與觀光，他也會陪伴大家一起前進，讓商圈成為台北的標記，成為代表台灣的精神。

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