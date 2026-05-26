平均28歲 柯志恩「雄少年」5位年輕發言人亮相

柯志恩團隊「雄少年」5位年輕發言人今亮相。（記者王榮祥攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩的「雄少年」團隊今亮相，平均28歲的5位年輕發言人一字排開，透過新世代思維向高雄市民展現多元、活力與扎實的論述能量。

柯志恩今親自介紹5位「雄少年」發言人，包含兩位陪她打過2022選戰的「老面孔」，及3位兼具新聞、社工等專業與在地情懷的「新面孔」。

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選戰經驗最豐富的孫玉霖擁有英國華威大學與新加坡南洋理工大學雙碩士學歷，畢業於國立中山大學，曾於國家政策研究基金會深耕政策研究，2022年高雄市長選舉擔任柯競辦發言人，選後於桃園市府研考會及副市長室等單位服務。

黃騰憲為土生土長高雄人、現年25歲，就讀台灣大學政治學研究所，2022年曾任柯志恩高雄市長選戰發言人，深度參與基層行程與地方活動，對高雄地方發展與青年議題高度關注。

李唯甄與柯志恩委員是屏東同鄉，曾在新聞媒體工作，於高雄生活逾10年，對地方脈動有深厚理解，曾是前高雄市長韓國瑜競選總統團隊成員，有選戰歷練。

謝其宏成長於高雄三民，為在地客家子弟，現為國立政治大學政治所學生，曾於柯志恩國會辦公室服務，並歷任國民黨青年團指導委員及執行委員，長期參與青年公共事務。

羅雍勝為高雄人，畢業於台灣大學社會工作學系，現投入第一線社會工作實務，曾任國民黨青年團第18屆團長，曾赴美國共和黨全國代表大會觀選。

柯志恩強調，5位發言人平均年齡很年輕，各自在國際視野、公共政策、新聞媒體、社會工作及基層經營累積豐富經驗，他們的加入不僅能為團隊注入強大的社群與議題擴散能量，更能精準傳遞市政願景，建立與市民、媒體之間最堅實的溝通橋樑。

柯志恩「雄少年」發言人群唯一女發言人李唯甄是柯志恩屏東同鄉，曾在高雄媒體工作，李唯甄介紹自己時，柯志恩微笑看著她。（記者王榮祥攝）

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