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    首頁 > 政治

    民進黨推「雙母雞」帶頭衝？ 蘇巧慧、沈伯洋預告雙北下一步

    2026/05/26 11:02 記者陳政宇／台北報導
    民進黨新北市長參選人蘇巧慧與台北市長參選人沈伯洋今（26日）都強調，雙北屬於共通的大生活圈，未來將在維持各自城市主體性的前提下，攜手合作達成雙北共好。（資料照）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧與台北市長參選人沈伯洋今（26日）都強調，雙北屬於共通的大生活圈，未來將在維持各自城市主體性的前提下，攜手合作達成雙北共好。（資料照）

    2026百里侯爭霸戰開打，媒體解讀民進黨在北台灣擬採「雙母雞」聯合區域作戰模式。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧與台北市長參選人沈伯洋今（26日）都強調，雙北屬於共通的大生活圈，未來將在維持各自城市主體性的前提下，攜手合作達成雙北共好。

    台灣客社今天上午舉辦「2026台灣北部縣市長候選人客家聯合推薦記者會」，兼任民進黨新北市黨部主委的蘇巧慧受訪說明，北北基桃與宜蘭本來就是鄰近城市，屬於共通的大生活圈，很多政策當然是一起討論。

    蘇巧慧強調，每個城市之間的關係是「共好」，「共好」就是互相努力、但也各自競爭，「該要競爭、不能輸的時候，一定要以自己為主體」，例如自己就是以新北為主體進行政策發想，但當要合作的時候，一定會攜手一起努力、一起變強。

    沈伯洋則表示，雙北皆有其主體性，大家都是要「雙北共好」。沈還打趣說，「如果說巧慧是領頭羊，我是「伯洋（音同：脖羊），頭跟脖都一樣重要，我們連在一起，但也要一起讓這個城市更好，讓兩座城市更好。」

    此外，媒體詢及日前向前總統蔡英文請益一事，沈伯洋對此回應，他收穫很多，因為對於很多政策的討論、城市的願景，跟整個國家的願景是緊扣在一起的。

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