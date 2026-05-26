何欣純東勢市場掃街 自稱「菜市仔夫人」要讓市民走路有風

何欣純到東勢市場掃街拜票，熱情和攤商握手打招呼。（記者歐素美攝）

民進黨台中市長參選人何欣純，今天在市議員蔡成圭及市議員參選人詹智翔陪同下到東勢市場掃街拜票，何欣純笑稱自己是「菜市仔夫人」，最愛逛市場，除讓東勢鄉親認識並爭取支持，客家文化的保存及傳承也是未來市政重要目標，將帶領台中隊讓市民「走路有風」，讓山城大發展。

何欣純說，很感謝市議員蔡成圭及市議員參選人詹智翔陪同她掃市場，台中隊團結一致走入山城東勢，她並笑稱自己是「菜市仔夫人」，最喜歡逛市場，會好好讓東勢鄉親認識何欣純，爭取鄉親的支持。

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何欣純表示，她一定會做好山城的發展，也會領導台中隊讓市民「走路有風」， 因為台中「既在地又國際」，客家是非常非常重要的族群，客家文化的保存及傳承也是未來市政重要的目標， 不管是重大建設或山城的發展，讓山城的特色能發揚光大，這都是何欣純未來擔任市長的職責，她會跟客家鄉親證明「何欣純說到做到」，一定讓山城大發展。

何欣純走入東勢市場，十分接地氣，一再跟鄉親說「我是何欣純，叫我阿純就好」，民眾則稱讚她「年輕」，還有民眾搶著跟她合影，稱何欣純是「美女，未來的女市長，偶像」，有人則比起大拇指，說「讚」，喊「當選」。

民眾熱情跟何欣純合影，稱她是大美女，未來的女市長及偶像。（記者歐素美攝）

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