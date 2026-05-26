桃園市查察妨害選舉執行小組揭牌 檢警調廉移民合作查辦選舉不法

桃園市「查察妨害選舉執行小組」揭牌。（桃檢提供）

因應2026年底地方公職人員選舉，桃園市「查察妨害選舉執行小組」揭牌，宣示即起結合檢、警、調、廉、移民等機關，全力投入查察妨害選舉工作，嚴密查辦妨害選舉行為。

「查察妨害選舉執行小組」由桃園地檢署檢察長張春暉、桃園市調查處長楊秋香、桃園市警察局長廖恆裕、桃市府政風處長廖常新、移民署桃園市專勤隊長蔡政杰，共同揭牌。

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張春暉表示，這次選舉查察工作，桃園地區選舉查察團隊共榮共辱，由桃檢整合各選舉查察機關情資，加強橫向聯繫、相互協力、共同偵辦，採取團隊辦案模式，務必維護桃園乾淨選風，即起由主任檢察官率領檢察官依責任區進行分區查察工作，專責處理妨害選舉案件，全面啟動選舉查察工作，確保年底地方公職人員選舉順利完成。

桃檢表示，今年4月22日召開選舉查察期前會議後，即刻啟動選舉查察工作，檢察長張春暉於5月初多次率領責任區主任檢察官及檢察官，前往桃園各警分局進行選舉查察分區座談，研析選舉情勢、盤點查察工作，並與第一線警察同仁交流執法技巧，因應各項妨害選舉情事，展現維護選舉公正性的決心。

桃檢表示，若民眾發現有妨害選舉情事，可撥打0800-024099#4檢舉專線，對於檢舉人身分絕對保密，絕不會洩漏，且檢舉獎金高達新臺幣1000萬元。

桃園市「查察妨害選舉執行小組」揭牌。（桃檢提供）

桃園市「查察妨害選舉執行小組」揭牌。（桃檢提供）

桃園市「查察妨害選舉執行小組」揭牌，宣示跨機關全力投入查察妨害選舉工作。（桃檢提供）

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