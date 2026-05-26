民進黨桃市黨部主委選舉「賴系不敵燦系」？黃瓊慧：都是燦系

民進黨桃園市議員黃瓊慧。（議員黃瓊慧提供）

民進黨桃園市黨部主委兩強之爭，由前主委張火爐以2868票數大勝前立委湯蕙禎的1383票而「回鍋」主委，國民黨議員詹江村發文指綠營「桃園隊」最終還是回歸前市長鄭文燦手中，總統兼黨主席賴清德大敗，民進黨議員黃瓊慧昨晚發文除批詹的論調「胡說八道」，還說張火爐、湯蕙禎都是燦系，「如果這些主委候選人或當選人，你們都不認識，我2年後會去爭取主委」，並要桃園市的民進黨支持者趕快入黨，2年後就可以投給她了。

黃瓊慧表示，張火爐當過楊梅選區的議員，也當過民進黨桃園市黨部主委，湯蕙禎則是鄭文燦市長任內的民政局長，並當過不分區立委，2人基本上都是地方派系，也都是鄭文燦的人，2人都想當主委，所以才有這次選舉，選舉結果張火爐票多當選，就這麼簡單，根本不是派系問題，因為2個人都是燦系。

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黃瓊慧認為，之前幾屆桃園的主委都採「協調」，主委投自己1票就能當選，導致戰鬥力缺乏，黨員也覺得自己沒有存在感，這次有競爭、有擾動反而是好事，且帶動桃園的全國黨代表選票。

黃瓊慧文中也提到，每次主委同額競選，還要說著「我來承擔」，但到底承擔了什麼，有競爭、有投票、有擾動才會有進步，這次有競爭反而才是好事；她更直言，「如果這些主委候選人或當選人你們都不認識，沒有關係，我2年後會去爭取主委」，請桃園的民進黨支持者快去入黨，2年後就可以投票給她了，她想改變桃園民進黨的生態，誰不羨慕新北蘇巧慧、台北吳沛憶、高雄黃捷主委連線。

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