藍營議員指新光三越彩虹市集B2「閒置中」 實際現況狠打臉

彩虹市集B2有大創（右）及眼鏡市場（左）等日本知名品牌進駐，根本沒有閒置。（記者洪定宏攝）

國民黨高雄市議員5月22日在議會總質詢表示，預辦登機已是國際潮流，「新光三越彩虹市集的地下2樓閒置中」，可考慮設置預辦登機中心。此話一出，引發網友質疑：「不是有商店，哪裡閒置了？」

記者於5月25日實際走訪，發現大約有10家商店進駐，包括國際知名的日本品牌大創與眼鏡市場，以及台灣的金石堂書店。對照新光三越左營店的標牌，彩虹市集B2取名為「彩虹廊」，是銜接捷運左營站及新光三越左營店本館必經通道，根本沒有閒置。

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另外，雖然市長陳其邁表示會與高鐵、民航局等單位聯繫評估，但網友認為預辦登機「不可能」、「沒必要」，強調「聽聽就好，當初草衙道也說預辦登機，還不是沒有」，更殘酷的現實是「台北這邊根本使用的人少」。

所謂預辦登機（Online Check-In），是指可讓旅客在航班起飛前24至48小時內，透過航空公司官網或App，預先選擇座位並取得電子登機證，如此能省去機場臨櫃排隊的時間；若無託運行李，到機場後可直接通過安檢前往登機門。

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