桃園天公廟275週年慶典 張善政為桃園市立醫院工程祈福

桃園市長張善政（中）出席法會為桃園市立醫院工程和地方祈福。（記者李容萍攝）

桃園市立醫院於去年9月獲衛福部原則同意設置，包括急性一般病床499床及特殊病床250床，用地變更案也於今年3月完成內政部第1次小組審議，目前同步推動設計規畫、預算編列及醫療團隊洽談等前置作業，力拚122年完工並啟動試營運。桃園市長張善政今（25）日前往霄裡玉元宮，出席「桃園天公廟275週年慶典暨桃園市立醫院即將動土特舉辦攘災賜福祈安法會」，期盼工程順利、造福更多市民。

張善政表示，感謝桃園天公廟霄裡玉元宮邀請北港朝天宮特地來到桃園，共同參與建廟275週年慶典，並透過為期兩周的攘災賜福祈安法會，為地方祈福，也為市立醫院後續推動祈求平安順利。

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張善政提到，市府過去3年積極提升桃園醫療量能，除持續向衛福部爭取醫療資源外，也盤點各區合適基地，最終決定將市立醫院設於八德。市府刻正依相關程序妥善進行基地整備作業，期盼透過此次法會的宗教儀式安頓人心、凝聚祝福，祈願市立醫院後續規劃及工程推動平安圓滿。

兼任霄裡玉元宮主任委員的市議員段樹文表示，市府團隊上任3年內即宣布推動桃園市立醫院，展現完善地方醫療量能的決心。針對已劃定的市立醫院預定地，廟方在請示神明後，舉辦為期14天的攘災賜福祈安法會，祈求工程順利、地方平安，也感謝張善政、市府團隊及北港朝天宮共同參與，為桃園重大醫療建設送上祝福。

台灣佛教總會理事長會常法師表示，無論道教或佛教，各宗教皆期盼社會平安和諧，祈福不僅在於消災，更應從每個人的善心出發，延伸至家庭和樂、社區安詳、國家安定與世界和平。

包括副市長王明鉅、八德區長蔡豊展、市議員舒翠玲、李柏坊、陳美梅、徐其萬、劉熒隆、陳韋曄、李家興、劉曾玉春等人均一同出席。

桃園天公廟275週年慶典暨桃園市立醫院即將動土特舉辦攘災賜福祈安法會。（記者李容萍攝）

桃園市立醫院落腳八德區，獲衛福部原則同意設置，朝122年完工並試營運目標推進。（桃園市衛生局提供）

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