2023年稽查到密室逃脫場所違規 新北去函中央確認管理規定

新北市府2023年進行密室逃脫稽查，發現有場所違規，因此函問中央關於相關場所的管理規範。（記者黃政嘉攝）

台北市密室逃脫業者員工因角色扮演不幸致死，相關場所管理規範引起藍綠政治攻防，內政部國土署指出，新北市府2023年曾主動函問，得到「2018年會議已有地方共識歸屬D-1」回覆，就展開聯合稽查與公安申報；新北市府今說明，當時函問的原因是工務局配合新北市消保官執行新北市密室逃脫稽查，因場所違規，市府才函請中央釋示確認相關管理規定。

台北市長蔣萬安22日接受市議員林亮君質詢時表示，中央未對密室逃脫明訂安全標準。不過國土署指出，2018年中央已認定密室逃脫場所應歸屬需公安申報，可聯合稽查D-1類組，另新北市府在2023年主動函問，得到「2018年會議已有地方共識歸屬D-1」回覆，就立刻展開跨局處聯合稽查與公安申報。

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對於新北市府在2023年主動向中央函問的原因？新北市工務局今說明，工務局2023年配合新北市消保官執行新北市密室逃脫稽查，因場所違規，新北市府也函請中央釋示確認相關管理規定，明確行政處分書類組。

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