要台灣非藍即綠！專家破解中共認知戰2大目標：癱瘓理性對話、對武嚇「去敏」

新台灣國策智庫今舉行「中共對日認知戰滲透與僑務體系因應戰略論壇」，邀請僑務委員會副委員長李妍慧引言，總統府國策顧問陳天隆、台灣大學兼任教授余宗基、景文科技大學通識中心主任李岳牧、香港人權律師桑普、開南大學副校長陳文甲、南華大學教授孫國祥、國防大學教授傅文成、亞太和平基金會執行長董立文等人與談。（記者陳昀攝）

國防大學政戰學院教授傅文成今示警，中共認知戰是具備AAR效果評估機制的精密產業鏈，其真正的目的不是改變「國家認同」，而是操弄「政黨認同」達到「極化」，要你非藍即綠、非左即右，讓這個國家沒有理性對話的空間，同時對中國武裝行動「去敏感化」，進而降低對國防、國安的支持。

新台灣國策智庫今舉行「中共對日認知戰滲透與僑務體系因應戰略論壇」，邀請僑務委員會副委員長李妍慧引言，總統府國策顧問陳天隆、台灣大學兼任教授余宗基、景文科技大學通識中心主任李岳牧、香港人權律師桑普、開南大學副校長陳文甲、南華大學教授孫國祥、國防大學教授傅文成、亞太和平基金會執行長董立文等人與談。

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傅文成示警，中共認知戰不只是放假訊息，而是涵蓋策略端、傳播端、管道端與敘事邏輯的精密產業鏈，最重要它有AAR （After Action Review）效果評估機制。其有兩大目的，一是鎖定政黨認同「極化」操作，要你非藍即綠、非左即右、非民主即共和，讓這個國家內部「沒有理性對話的空間」；二是去敏感化，試圖創造一種新常態（New Normal），讓台灣人民習慣中共的武力威嚇，進而降低對政府國防及國安政策的支持。

傅文成認為，認知戰是歷史的必然，不是科技的偶然，第一島鏈的日本、台灣、新加坡、馬來西亞等國，都夾在美中權力轉移的大歷史之間，在你我有生之年，恐怕權力轉移還沒完成之前，第一島鏈的民主同盟只能好好連結、深化在一起，才能對抗威權國家向東、向西的突破，但要鞏固國人的心理防衛韌性、破解認知戰，並非一蹴可及。

香港人權律師桑普分享，中共透過輿論、教育、法律、記憶與文化等五大戰場，雙管齊下地重塑港人身分認同，並削弱其反抗意志，中共也針對在台港人展開行動，像是以居留政策作為滲透分化的槓桿，透過大公報、文匯報甚至在台港人群組，煽動批判台灣為了保護安全收集移民政策的輿論，同時藉由左右派、挺川或反川、甚至是台灣內部的藍綠議題，撕裂在台港人的團結。

董立文分析，以台灣的經驗來說，反制中共認知戰，必須結合「全政府」與「全民社會力量」，認知戰的議題涵蓋能源、公衛、環保等各領域，需要跨部會與不同的社會力量共同應對；桑普提醒，政府進行「反滲透」時，也必須兼顧「反分化」，以免防衛手段過猛激起二元對立，反而不利於團結對抗敵人。

陳天隆強調「合作」與「韌性」兩大關鍵，台灣跟日本應該推動制度化交流，透過智庫對話交換資訊，甚至建立更即時的假訊息通報機制，同時提升社會的判斷力、媒體識讀，讓假訊息不易擴散。

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