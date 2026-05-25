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    首頁 > 政治

    鄭朝方現身農會餐敘被問是否選新竹縣長 他這麼回應

    2026/05/25 18:31 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣基層農會「三長」今日與農業部官員餐敘時，竹北市長鄭朝方（右二著白衣）現身逐桌致意。（讀者提供）

    新竹縣基層農會「三長」今日與農業部官員餐敘時，竹北市長鄭朝方（右二著白衣）現身逐桌致意。（讀者提供）

    新竹縣基層農會「三長」理事長、總幹事、常務監事，今天在新埔鎮農會與農業部官員餐敘時，竹北市長鄭朝方現身，並逐桌敬茶致意；據悉，席間有與會人士勸進「更上一層樓」，也有人單刀直入詢問是否選縣長，據悉鄭朝方現場笑而未答，消息傳開後引發地方熱烈討論。

    鄭朝方今日受訪表示，今午出席農會餐敘單純屬一般行程，因為竹北市公所與農會合作伴手禮推廣，因此就地方農特產包裝、精緻化與市場行銷部分，與各農會幹部交流。否認與選舉有關。現階段，他持續在現有崗位上努力把市政工作做好。

    2026九合一地方選舉，民進黨對於各縣市首長的提名陸續完成，新竹縣部分黨中央雖屬意鄭朝方挑戰，但迄今未拍板徵召。鄭朝方是今日唯一出現農會餐敘的鄉鎮市長，席間由竹北市農會總幹事馮濬傑陪同，逐桌敬茶致意。

    新竹縣農會表示，基層農會「三長」理事長、總幹事、常務監事，輪流定期辦理餐敘，並邀請農業部長官交流，主辦農會也會邀請鄉鎮市首長出席。今日由新埔鎮農會主辦。

    與會人士透露，現場當面詢問鄭朝方是否為選縣長而來，鄭笑而未答。新竹縣的農會系統向來被外界視為由藍營所掌握，按過去經驗，鄉鎮市長曾多次應邀出席，今日鄭朝方到場並非罕見。

    鄭朝方周邊親友表示，鄭朝方今早正好到關西捻香，中午順道應邀出席農會餐敘，主要是為地方農業推廣與農業部官員交流。鄭朝方本人疑放不下竹北市政、顧慮市長交棒問題、以及地方政治資源整合等，遲未與中央溝通達成共識；其親屬說，完全尊重、支持鄭朝方的最終決定。

    2026九合一地方選舉，民進黨對各縣市首長的提名陸續完成，但新竹縣迄今尚未宣布。鄭朝方的動向牽一髮而動全身，牽動新竹縣長和竹北市長人選，備受關注，據悉可能還需要一些時間，讓事情水到渠成。

    竹北市長鄭朝方（右著白衣）現身農會餐敘，逐桌敬茶致意。（讀者提供）

    竹北市長鄭朝方（右著白衣）現身農會餐敘，逐桌敬茶致意。（讀者提供）

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