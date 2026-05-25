勿落入中國所設政治框架！美智庫：美支持台灣防衛並未改變

美國國安智庫「詹姆士敦基金會」主席Peter Mattis（左）、民進黨立委沈伯洋（右）。（記者廖振輝攝）

面對川習會後的地緣政治變局，立法院「台美國會聯誼會」會長、民進黨立委王定宇今（25）日邀集黨內立委沈伯洋、林楚茵等人與美國國安智庫「詹姆士敦基金會」主席孟沛德Peter Mattis召開座談會。Peter Mattis在會中表示，各界不應只以片段發言解讀美國對台政策，而應回到美國整體政策脈絡中觀察，美國維護台海和平、支持台灣防衛能力的基調並未改變。

王定宇指出，美中互動牽動全球地緣政治與印太安全，台灣作為民主前線，其局勢走向備受國際關注。此次邀請長期深耕中國政治、解放軍與情報體系研究的Mattis主席來台，正是希望透過國會外交與智庫對話，交換對台海情勢與區域安全的觀察，促進台美雙方對彼此處境與安全挑戰的理解，並向國際社會傳達台灣強化自我防衛、維持和平穩定及深化民主夥伴合作的堅定立場。

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針對川習會後局勢，Mattis主席提醒，各界不應只以片段發言解讀美國對台政策，而應回到美國整體政策脈絡中觀察。他重申，美國維護台海和平、支持台灣防衛能力的基調並未改變，北京擅長運用「時間表專制」（tyranny of the schedule），透過議程壓力影響民主國家的決策節奏，民主夥伴應展現戰略定力，避免落入對方設定的政治框架，確保安全合作不受外部壓力干擾。

在安全防衛議題上，民進黨立委沈伯洋強調，情報安全與資訊韌性是台美合作的重要基礎，台灣必須精準掌握中共戰略意圖，避免落入資訊不對稱與認知操作的陷阱。

林楚茵則指出，中共近期透過科研船等海上活動，在第一島鏈周邊形成「灰色地帶壓迫」，加上國內刻意炒作「疑美論」，更凸顯台灣必須向國際社會傳達清楚訊號。她呼籲，台灣民眾已用實際行動展現守護家園的決心，朝野政黨也應回歸國家安全本位，儘速通過國防特別預算，向國際釋放台灣堅定防衛的一致訊號。

民進黨立委李坤城表示，國會正全力推動國防特別預算，台灣應先穩固自身國防實力，以維繫台海現狀，並樂見台美高層未來有更多直接對話機會，確保雙方在印太戰略上維持密切協調；立委張雅琳則提到，國防預算絕不應淪為國內政治攻防工具，台灣安全的最後防線，始終取決於全體國人守護民主的共同決心。

立院榮譽顧問陳柏惟則從「毒品與國家安全」角度提出警示。他指出，「喪屍煙彈」實為偽裝電子菸的合成毒品，與芬太尼問題相同，皆受中國毒品與前驅物外流所造成的跨境危害，嚴重戕害青年健康並威脅公共安全。他強調，政府應從海關執法、散裝包裹查緝、地下金流追查到校園防護全面強化防線，並建議台灣應與美國深化合作，共同防制中國毒品跨境滲透。

此外，針對媒體詢問，美伊戰爭是否會影響美對台軍售？Mattis主席回應指出，美國對外軍售有既定程序與技術細節，不能簡化解讀為會直接受到其他作戰需求牽動；若將對台軍售與特定區域行動直接連結，可能是對美國軍售制度、軍售案形成與交付時程的誤解，相關議題不宜混為一談，應分開看待。

王定宇最後表示，台灣將持續以負責任、穩健且堅定的態度，深化與美國及理念相近國家的合作，讓世界清楚看見台灣守護民主、維持現狀、強化嚇阻的決心。

美國國安智庫「詹姆士敦基金會」主席Peter Mattis（右三）與民進黨立法委員王定宇、沈伯洋、林楚茵、李坤城、張雅琳等人就「川習會後的台美關係」進行交流。（記者廖振輝攝）

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