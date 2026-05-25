社子溪新屋段淹水未解 涂權吉、陳睿生開說明會喊話優先治理

立委涂權吉（左起）、桃園市議員陳睿生25日邀集經濟部水利署第二河川分署、桃市府水務局舉辦「桃園新屋社子溪治理工程說明會」。（涂權吉辦公室提供）

社子溪新屋段長期存在淹水問題，但中央「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，社子溪相關治理工程排序在後段，恐怕難以趕在今年施作，立委涂權吉、市議員陳睿生今（25）日邀集經濟部水利署第二河川分署、桃市府水務局舉辦「桃園新屋社子溪治理工程說明會」，建議將社子溪新屋段排入優先治理工程，水務局表示，會將地方意見帶回市府細部討論。

涂權吉表示，為確保全國地方治水經費不出現空窗期，行政院接續於去年底結束的「前瞻基礎建設—縣市管河川及區域排水整體改善計畫」後，立即於同年12月4日核定為期4年（2026至2029年）、總經費1000億元的跨部會系統性治水計畫「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，國民黨、民眾黨兩大在野黨團，考量「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」屬行政院2026年新興計畫預算，因此於3月6日表決通過718億元新興計畫先行動支案，經濟部水利署與桃市府水務局也隨即全面啟動第一批次工程現勘、審查與經費擬辦作業。

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他說，近年受到極端氣候影響，社子溪部分河段因護岸未依照治理計畫施作，現況高度不夠，甚至有些地方連防洪構造物都沒有，每每大雨就讓在地鄉親擔心受怕，此次「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，中央補助78%、地方政府負擔22%，是整治社子溪的好機會，期待相關單位能積極回應新屋鄉親的需求。

陳睿生表示，目前桃園市的第一批次擬辦理工程共有20案，但社子溪相關治理工程僅排序於第16案至19案，按照經濟部水利署預算核定標準，恐難在今年獲得經費預算補助。他也強調，社子溪新屋段防汛步道破損嚴重，卻暫無明確的修繕規劃與資訊，新屋鄉親對於潛在洪患問題相當擔憂，雖然社子溪治理工程有土地徵收問題，導致市府給予評分較低，但事實上新屋地區土地徵收成本最低，社子溪新屋段4項工程的總工程經費也是最低，應優先將社子溪新屋段排入優先治理工程。

水利署第二河川分署指出，「縣（市）擬辦治理工程勘查評分表」是中央政府提供地方政府參考使用；桃市府水務局則表示，土地徵收費成本低，確實會顯著降低工程成本，會將立委、議員及現場出席里長、鄉親的意見帶回市府細部討論。

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