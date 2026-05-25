11月底大選逼近 新北檢「查察妨害選舉執行小組」揭牌

新北地檢署依最高檢察署指示，今舉行115年地方公職人員選舉「查察妨害選舉執行小組」揭牌儀式。圖右四為檢察長郭永發。（新北檢提供）

新北地檢署依最高檢察署指示，今日與全國各地檢署同步舉行115年地方公職人員選舉「查察妨害選舉執行小組」揭牌儀式，宣示將全力查察賄選、暴力、選舉賭盤、假訊息及境外勢力介入等妨害選舉不法行為。

這場儀式由新北檢檢察長郭永發主持，邀請新北市政府警察局副局長林武宏、新北市政府警察局刑事警察大隊大隊長黃國師、法務部調查局新北市調查處副處長劉永金、北部地區機動工作站主任蔡耀毅及新北市政府政風處副處長王文清共同參與，宣示檢、警、調及政風團隊，全面投入查察妨害選舉工作。

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今年地方公職人員選舉將於11月28日舉行，新北檢已3月份及4月22日，由郭永發率主任檢察官與檢察官，陸續前往轄內新北市政府警察局所屬11個分局與法務部調查局新北市調查處等機關，召開「查察妨害選舉分區座談會」，凝聚選舉查察共識，提早部署情資蒐報工作。

郭永發表示，新北檢查察妨害選舉團隊，仍需持續在法務部、最高檢察署及臺灣高等檢察署指導下，強化跨機關合作與情資整合機制,全力查察賄選、暴力、選舉賭盤、假訊息及境外勢力介入等妨害選舉不法行為，以維護本次地方公職人員選舉得以公平、公正、公開舉行，守護我國民主法治發展。

新北檢呼籲民眾可以透過0800-024099#4檢舉專線提供妨害選舉情資，身分絕對保密，對於各類型妨害選舉案件均提供檢舉獎金，鼓勵民眾踴躍提供妨害選舉情資，並再次宣導轄區各地方公職人員，應以正當方式爭取選民認同及支持，切勿利用節日送禮、辦理旅遊、餐會等疑似賄選行為，以免自陷調查風險，若有任何妨害選舉案件，將不分黨派、族群，一律盡速嚴以偵辦，絕無例外，以展現妨害選舉查察決心，淨化選舉風氣。

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