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    首頁 > 政治

    不認同金溥聰秀蕭旭岑與台商捧現金照 李德維：他們是否「生病了？」

    2026/05/25 17:20 記者陳治程／台北報導
    馬英九基金會風波持續延燒，三人小組成員、前國民黨立委李德維25日出面接受媒體訪問。（記者羅沛德攝）

    馬英九基金會風波持續延燒，三人小組成員、前國民黨立委李德維25日出面接受媒體訪問。（記者羅沛德攝）

    前國安會秘書長金溥聰今指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律，更秀出與台商手捧現金照，指控立場與第三方調查小組形成對立；對於相關指控，調查小組成員李德維今回應，感謝顧問廖繼斌對他爸媽印象這麼好；同時也尊重他的指教，不過也批金用一張照片控「循私情」，薛香川跟馬合照更多，質疑他們是否「生病了？」

    馬英九文教基金會今（25）日上午召開記者會，針對該會前首席執行長蕭旭岑、執行長王光慈涉嫌違背信侵佔之事進行新事證說明，面對調查小組成員李德維搶先揭露調查結果，不只前國安會秘書長金溥聰秀出蕭與台商手捧現金合照；基金會顧問廖繼斌更批他背叛「恩公」馬英九，也對不起自己父親。

    李德維回應，他父親其實已過世21年，感謝廖顧問對家父、家母還有這麼好的印象，他身為人子非常感謝跟感恩；至於廖對他的批評，他當然尊重其看法。

    至於遭質疑調查過程「徇私情」，李德維指出，蕭與台商的合照，要是他沒記錯，那可能是去年或今年的某個活動；並反問若一張照片就能徇私情的話，「三人調查小組中的薛香川秘書長、尹啟銘部長跟馬總統有多少照片啊？」他説，薛當年是馬競選總統期間Long Stay的重要人士，更直言與其用一張照片控誰徇私情，「我寧可你拿一張照片出來指控我收多少錢」。

    他最後不好意思地説，這場記者會用這樣低智商的手法來做影射、指控，直言他們「是不是生病了？」語帶諷刺，情緒明顯不以為然。

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