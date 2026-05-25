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    首頁 > 政治

    蕭旭岑與台商「合捧現金」照曝 林楚茵籲檢調查有無中國因素介入

    2026/05/25 17:13 記者林哲遠／台北報導
    馬英九基金會今（25）日舉行記者會公布，前執行長蕭旭岑親手收受台商韓螢煥（廈門台協會長）現金捐款，但在基金會帳戶未找到類似金額的入帳資料。（記者王藝菘攝）

    馬英九基金會今（25）日舉行記者會公布，前執行長蕭旭岑親手收受台商韓螢煥（廈門台協會長）現金捐款，但在基金會帳戶未找到類似金額的入帳資料。（記者王藝菘攝）

    馬英九基金會今（25）日舉行記者會公布，前執行長蕭旭岑親手收受台商韓螢煥（廈門台協會長）現金捐款，但在基金會帳戶未找到類似金額的入帳資料。民進黨立委林楚茵今發文批判，國民黨「狗咬狗、一嘴毛」的爛戲，扒開馬辦10年不能說的中國秘密，並要求檢調主動偵辦，馬英九基金會是否依法入帳、依法申報，有沒有中國因素或利益交換介入？

    林楚茵指出，金溥聰今天秀出「蕭旭岑手捧現金」照片，指稱蕭旭岑親手收受台商捐款，但基金會帳戶卻查不到相近金額入帳，現金最容易隱匿金流，也最容易規避監督。她認為，手捧現金照都出來了，檢調該主動偵辦。

    林楚茵續指，依「刑事訴訟法」第228條第1項，檢察官知有犯罪嫌疑者，應即開始偵查。現在照片有了、金流疑點也浮現了，檢調還要裝沒看見嗎？為什麼台商捐款用現金交付？馬英九基金會是否依法入帳、依法申報？有沒有刻意規避金融紀錄？有沒有中國因素或利益交換介入？

    「金溥聰說要告、蕭旭岑也說要告。」林楚茵批評，國民黨「狗咬狗、一嘴毛」的爛戲，扒開馬辦10年不能說的中國秘密，但民進黨推動《政治獻金法》與一系列「陽光法案」，就是要杜絕黑箱政治、密室金流。如今照片都攤在陽光下，檢調就該主動偵辦，查清楚這些現金從哪裡來、到哪裡去、有沒有違法。

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