黃國昌自稱「棄醫從法」被同學打臉！林智群狠酸：應該「棄法就醫」

民眾黨主席黃國昌（中）。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日出版個人新書，在書中大談自己的心路歷程，並自稱「建中畢業，卻棄醫從法」，但被高中同班同學張鐵志吐槽表示，他們那一班根本就是文組，「不太懂『棄醫』是什麼意思。」對此，律師林智群狠酸，以黃國昌這幾年的精神狀況，現在最需要的恐怕是「棄法就醫」。

林智群今（25）日在臉書發文表示，黃國昌出書，自介寫「棄醫從法」，結果他的高中同班同學張鐵志表示他們班是文組，怎麼棄醫從法？他直言，以黃國昌這幾年的狀況，應該「棄法就醫」，去看一下醫生，「虎爛跟呼吸一樣自然，林北才是棄諾貝爾獎從法」。

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貼文曝光後引發熱議，網友紛紛笑歪留言「放棄治療的意思吧」、「要先考上醫師執照才能算棄醫，根據衛福部數據，全台執業醫生約八萬人，依照超速仔邏輯，其他2300多萬人都是棄醫從士農工商」、「其實是國蔥老師跟小草打暗號『棄醫從法』，拋（棄）KP（醫），（從）了國蔥老師（法）」、「放棄就醫的意思啦」、「不這樣說 會被阿北看不起 阿北最看不起文組了」。

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