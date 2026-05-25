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    首頁 > 政治

    破解中共海外「隱蔽性統戰」 李妍慧揭3大戰略：這招反制孔子學院

    2026/05/25 16:34 記者陳昀／台北報導
    僑務委員會副委員長李妍慧出席新台灣國策智庫「中共對日認知戰滲透與僑務體系因應戰略論壇」，揭露中共隱蔽性統戰。（記者陳昀攝）

    僑務委員會副委員長李妍慧出席新台灣國策智庫「中共對日認知戰滲透與僑務體系因應戰略論壇」，揭露中共隱蔽性統戰。（記者陳昀攝）

    僑務委員會副委員長李妍慧今天指出，台灣是面對中共威脅的地理最前線，但以台灣為中心往外擴散，海外僑界其實是中共認知戰的第一線；為了防堵中共隱蔽性的統戰操作，僑委會也從傳統的服務單位，演進為具備戰略意義的全球節點，透過三大戰略建構防衛體系，並舉例，中國的「孔子學院」在歐美引發疑慮與不安，我國則透過台灣華語文中心（TCML）向外傳遞台灣獨特的多元文化跟價值觀。

    李妍慧受邀在新台灣國策智庫「中共對日認知戰滲透與僑務體系因應戰略論壇」擔任引言人。她表示，海外僑界其實是中共認知戰的第一線，國內民眾有國家、政府和自由民主體制的保護，但僑民在異國他鄉求生存，一旦遭遇中共複合性認知作戰，心理上相對脆弱、接收到的資訊也往往不夠全面。

    李妍慧示警，中共的「隱蔽性統戰操作」是穿梭在各層面的社會網絡中，透過一般交流、資源給予及利益誘因，與當地政府、學術界、企業界建立連結形成「軟性制約」，尤其往往會結合僑社與民間組織，形成「非官方但具政策效果」的影響力網絡，這類操作將造成長遠的結構性影響，我方必須透過事前揭露加以破解。

    李妍慧說明，僑委會歷經數十年的演進，不再只是單純服務海外僑胞的單位，中華民國在全世界布建的僑務系統有其價值與戰略意義，有台僑的地方，就能建立、經營在地的社群，成為國家向僑民傳遞正確資訊的「節點」，這也是防制、對抗認知作戰有效且有力的工具。

    為了建構全域認知戰防衛體系，李妍慧提出三大核心戰略：建構認知韌性體系、深化價值論述跟連結能力、建立跨國協作網絡。不只是僑團，也能連結民間組織、智庫、產業界等，將認知防衛的概念注入到如僑務座談等現有活動中。

    在具體實踐上，李妍慧舉例，僑委會的「全球的急難救助系統」平常聚焦在健康關懷與生活支援等關懷協助，但若遇到戰爭或重大事件時，就能迅速轉型發揮其他效果。另一方面，中國的「孔子學院」在歐美引發疑慮與不安，我國則透過台灣華語文中心（TCML）向外傳遞台灣獨特的多元文化跟價值觀，建立台灣的影響力。

    李妍慧總結說，強化僑務功能、建構跨國網絡、深化民主價值的論述，是僑務工作的推動重點，僑界已經從觀察者、或過去單純聯絡感情，轉變為關鍵的參與者，僑委會希望透過價值、概念的引導凝聚僑界，讓他們更有防衛韌性的意識，共同捍衛台灣的民主價值。

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